Зеленський у День зенітних ракетних військ Повітряних сил: Ви зберігаєте багато життів

У День зенітних ракетних військ Повітряних сил ЗСУ президент Володимир Зеленський привітав наших захисників та захисниць.

День зенітних ракетних військ Повітряних сил ЗСУ

Президент наголосив, що українське небо захищають тисячі воїнів, серед них зокрема воїни-зенітники.

Щодня й щоночі вони “захищають від усього, що летить проти життя в Україні: від російських ракет, дронів, авіації.”

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– У День зенітних ракетних військ Повітряних сил ЗСУ дякуємо кожному з вас – тих, хто на фронті захищає наших воїнів, і тих, хто дозволяє повернутися нормальності в тилових містах. Усюди ви зберігаєте багато життів наших людей. Дякую за точність і відданість справі, – написав Зеленський у своєму телеграм-каналі.

Нагадаємо, сьогодні, 3 липня, в Україні відзначають одразу два військові професійні свята – День армійської авіації Сухопутних військ та День зенітних ракетних військ Повітряних Сил.

Обидві дати присвячені мужнім захисникам неба, які щодня стоять на сторожі української безпеки.

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