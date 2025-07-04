Чи можна пройти ВЛК не за місцем прописки, а за місцем проживання

Чи можуть у 2025 році військовозобов’язані особи проходити військово-лікарську комісію (ВЛК) без прив’язки до місця проживання — читайте на Фактах ICTV.

Чи можна проходити ВЛК не за місцем прописки: пояснення

Юристи системи Безоплатної правової допомоги роз’яснили, що, згідно з пунктом 3.1 розділу ІІ Положення про військово-лікарську експертизу в ЗСУ, затвердженого наказом Міноборони № 402 від 14 серпня 2008 року, проходження медичного огляду для військовозобов’язаних здійснюється на підставі рішення керівників ТЦК та СП, командирів частин або начальників центрів рекрутингу.

Таке направлення видається відповідно до порядку призову на службу під час мобілізації, встановленого постановою КМУ № 560 від 16 травня 2024 року.

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Відповідно до пункту 81 постанови № 560, у разі мобілізації військовозобов’язаних або резервістів не за місцем їхнього військового обліку (за винятком тих, хто добровільно зголосився до служби), такі особи спершу мають бути офіційно взяті на облік у ТЦК та СП району чи міста, що здійснює їхній призов.

Лише після внесення інформації про це до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів їх можуть направляти на проходження військово-лікарської комісії.

Іншими словами, направляти чоловіків на ВЛК поза місцем їхнього обліку не можна без попередньої постановки на військовий облік у відповідному ТЦК та реєстрації цього факту в системі Оберіг. Тобто проходження ВЛК без прив’язки до місця проживання або служби неможливе, — кажуть юристи БПД.

Як пройти ВЛК за місцем прописки у 2025 році

Юристи БПД зазначили, що, за правилами, людина, яка отримала повістку на ВЛК, має пройти медогляд при ТЦК та СП за місцем проводження медичної практики у закладах охорони здоров’я комунальної або державної форми власності, які мають договір із НСЗУ на пакет медичних послуг, внесений до програми державних гарантій медичного обслуговування населення на відповідний рік щодо медичного огляду осіб, який організовується ТЦК та СП та лікарями, які входять до складу ВЛК при ТЦК та СП.

Контроль за направленням та проходженням військовозобов’язаними медичного огляду ВЛК покладається на керівника відповідного ТЦК та СП.

ВЛК при ТЦК та СП заводить на кожного військовозобов’язаного картку обстеження та медичного огляду у паперовій формі за місцем провадження медичної практики у закладах охорони здоров’я комунальної або державної форми власності.

Картка обстеження та медичного огляду скріплюється печаткою закладу охорони здоров’я (установи), в якому ця ВЛК проводить медичні огляди.

Чи можна пройти ВЛК не за місцем прописки у майбутньому

Міністр оборони України Рустем Умєров заявив, що у 2025 році громадяни зможуть проходити військово-лікарську комісію без прив’язки до місця проживання.

Цього року Міноборони змінює принципи організації роботи ВЛК, щоб зробити проходження медкомісії доступнішим, прозорішим і оперативнішим. Зокрема, реформа проходитиме у два етапи.

Перший передбачає, що до 28 лютого впроваджуються електронні направлення, які можна сформувати через застосунок Резерв+. Другий етап триватиме до осені 2025 року, спрямований на розділення медичної та адміністративної інформації. Завдяки цьому проходити ВЛК стане можливим у будь-якому медичному закладі, незалежно від місця проживання чи приписки.

Тобто проходження військово-лікарської комісії стане простішим. Вже цього року українцям дозволять проходження ВЛК без прив’язки до місця проживання.

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