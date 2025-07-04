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Марта Бондаренко, редакторка стрічки
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Карта бойових дій на 04 липня 2025 – ситуація на фронті

Карта бойових дій України – де йдуть бої в Україні 4 липня 2025
Фото: Генштаб ЗСУ

Минулої доби на фронті відбулося 110 бойових зіткнень. Російський ворог завдав двох ракетних та 51 авіаційного ударів, застосувавши дві ракети та скинувши 79 керованих бомб. Також загарбники залучили для ударів 1120 дронів-камікадзе та здійснили 4500 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.

Карта бойових дій в Україні на 4 липня 2025

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 227-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Зараз дивляться

Джерело: Генштаб ЗСУ, ISW

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