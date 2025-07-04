Перебої зі світлом у Кривому Розі: що відомо про ситуацію в місті

У Кривому Розі, що на Дніпропетровщині, виникли перебої з електропостачанням. Світло зникло після того, як вранці 4 липня Росія атакувала місто ударними дронами.

Немає світла у Кривому Розі – що відомо

У місцевих Telegram-каналах повідомляють, що проблеми зі світлом у Кривому Розі спостерігаються від 95-го кварталу до вул. Володимира Великого.

У місті чути звуки генераторів – підприємства запустили альтернативні засоби живлення. Коли відновлять електропостачання у Кривому Розі, наразі невідомо.

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Зазначимо, що вибухи у Кривому Розі пролунали сьогодні близько 10:45. Війська РФ атакували місто безпілотниками.

Очільник Криворізької міської військової адміністрації Олександр Вілкул повідомив про влучання в об’єкт цивільної інфраструктури. На місці виникла пожежа. Внаслідок атаки поранення дістали три людини.

Також Вілкул попередив жителів, що швидкісний трамвай у Кривому Розі не працюватиме кілька годин, наразі тривають відновлювальні роботи.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 227-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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