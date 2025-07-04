Переводили в “тил” за хабар до $25 тис.: у Києві викрито масштабну схему
Військова контррозвідка СБУ у взаємодії з головнокомандувачем ЗСУ ліквідувала корупційну схему продажу тилових військових посад на Київщині.
Про це повідомила пресслужба Служби безпеки України.
Пропонували службу в тилу за гроші
Згідно з матеріалами справи, зловмисники за хабарі від $15 до $25 тис. допомагали військовослужбовцям перевестися до підрозділів, які не залучаються до виконання завдань на передовій.
Крім того, фігуранти пропонували своїм клієнтам звільнення з військової служби на підставі фіктивних довідок про різке погіршення здоров’я.
До злочинної схеми також входили п’ятеро знайомих медиків. Вони знаходили клієнтів і організовували їм фіктивну госпіталізацію.
Залежно від суми хабаря пацієнти отримували статус обмежено придатних або взагалі непридатних до військової служби з подальшим переведенням на небойові посади або звільненням у запас.
Двох організаторів злочинної оборудки затримали в Києві на гарячому під час передання коштів від клієнтів.
Під час обшуків у підозрюваних вилучили готівку, одержану злочинним шляхом, та підроблені документи.
Слідчі СБУ повідомили затриманим про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України: перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період, а також зловживання впливом.
Підозрюваним загрожує до восьми років тюрми з конфіскацією майна.
Раніше СБУ затримала військове командування одного з батальйонів на Одещині.
Зловмисники продавали бронь від мобілізації, посвідчення УБД та пальне.