Переводили в “тил” за хабар до $25 тис.: у Києві викрито масштабну схему

Військова контррозвідка СБУ у взаємодії з головнокомандувачем ЗСУ ліквідувала корупційну схему продажу тилових військових посад на Київщині.

Про це повідомила пресслужба Служби безпеки України.

Пропонували службу в тилу за гроші

Згідно з матеріалами справи, зловмисники за хабарі від $15 до $25 тис. допомагали військовослужбовцям перевестися до підрозділів, які не залучаються до виконання завдань на передовій.

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Крім того, фігуранти пропонували своїм клієнтам звільнення з військової служби на підставі фіктивних довідок про різке погіршення здоров’я.

До злочинної схеми також входили п’ятеро знайомих медиків. Вони знаходили клієнтів і організовували їм фіктивну госпіталізацію.

Залежно від суми хабаря пацієнти отримували статус обмежено придатних або взагалі непридатних до військової служби з подальшим переведенням на небойові посади або звільненням у запас.

Двох організаторів злочинної оборудки затримали в Києві на гарячому під час передання коштів від клієнтів.

Під час обшуків у підозрюваних вилучили готівку, одержану злочинним шляхом, та підроблені документи.

Слідчі СБУ повідомили затриманим про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України: перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період, а також зловживання впливом.

Підозрюваним загрожує до восьми років тюрми з конфіскацією майна.

Раніше СБУ затримала військове командування одного з батальйонів на Одещині.

Зловмисники продавали бронь від мобілізації, посвідчення УБД та пальне.

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