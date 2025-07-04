Втрати ворога на 4 липня: ЗСУ знищили 1120 окупантів та 63 одиниці важкої техніки

Минулої доби наші воїни ліквідували на фронті щонайменше 1120 російських військових.

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

Крім того, наші Сили оборони за добу знищили 50 ворожих артилерійських систем та з десяток бойових броньованих машин.

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Втрати ворога у війні на 4 липня 2025:

особового складу – близько 1 024 210 (+1120) осіб,

танків – 10 988 (+2) од,

бойових броньованих машин – 22 946 (+10) од,

артилерійських систем – 29 865 (+50) од,

РСЗВ – 1428 (+1) од,

засобів ППО – 1191 од,

літаків – 420 од,

гелікоптерів – 340 од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 43303 (+205) од,

крилатих ракет – 3436 од,

кораблів / катерів – 28 од,

підводних човнів – 1 од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 53 999 (+112) од,

спеціальної техніки – 3925 (+3) од.

Вночі росіяни атакували Україну 550 засобами повітряного нападу. Ворог запустив 539 ударних БпЛА типу Shahed і безпілотники-імітатори, одну аеробалістичну ракету Х-47 М2 Кинджал, шість балістичних ракет Іскандер-М/KN-23 та чотири крилаті ракети Іскандер-К.

За попередніми даними, сили протиповітряної оборони знешкодили 478 засобів повітряного нападу російського ворога.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 227-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело : Генштаб ЗСУ

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