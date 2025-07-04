Втрати ворога на 4 липня: ЗСУ знищили 1120 окупантів та 63 одиниці важкої техніки
Минулої доби наші воїни ліквідували на фронті щонайменше 1120 російських військових.
Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.
Крім того, наші Сили оборони за добу знищили 50 ворожих артилерійських систем та з десяток бойових броньованих машин.
Втрати ворога у війні на 4 липня 2025:
- особового складу – близько 1 024 210 (+1120) осіб,
- танків – 10 988 (+2) од,
- бойових броньованих машин – 22 946 (+10) од,
- артилерійських систем – 29 865 (+50) од,
- РСЗВ – 1428 (+1) од,
- засобів ППО – 1191 од,
- літаків – 420 од,
- гелікоптерів – 340 од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 43303 (+205) од,
- крилатих ракет – 3436 од,
- кораблів / катерів – 28 од,
- підводних човнів – 1 од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 53 999 (+112) од,
- спеціальної техніки – 3925 (+3) од.
Вночі росіяни атакували Україну 550 засобами повітряного нападу. Ворог запустив 539 ударних БпЛА типу Shahed і безпілотники-імітатори, одну аеробалістичну ракету Х-47 М2 Кинджал, шість балістичних ракет Іскандер-М/KN-23 та чотири крилаті ракети Іскандер-К.
За попередніми даними, сили протиповітряної оборони знешкодили 478 засобів повітряного нападу російського ворога.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 227-му добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.