Які є пільгові умови для вступу у 2025 році: перелік
У 2025 році окремі категорії вступників зможуть скористатися спеціальними умовами під час вступної кампанії. Зокрема, це може бути зарахування без участі в НМТ, вступ за результатами співбесіди або подання документів на спеціально передбачені бюджетні місця.
Хто має пільгові умови вступу до закладів вищої освіти в Україні у 2025 році та що передбачено — читайте в матеріалі Фактів ICTV.
Які діють пільгові умови для вступу у 2025 році
Цьогоріч пільгові умови поділяються на два основних типи:
- Пільги під час проходження вступних випробувань, а також особливі правила участі в конкурсному відборі.
- Переваги при вступі на бюджетні місця, тобто надається право на зарахування або переведення на навчання за кошти держави чи місцевих бюджетів.
Пільги можуть бути застосовані лише за певних умов:
- коли вступна заява подана на відкриту або широку конкурсну пропозицію;
- якщо абітурієнт не отримав жодного бюджетного місця за результатами всіх поданих заяв;
- якщо у заяві не вказано, що вступник бере участь у конкурсі лише на контракт та був повідомлений про відсутність можливості переведення на бюджет у межах вступної кампанії.
Щоб скористатися спеціальними умовами під час вступу, обов’язковою умовою є наявність картки вступника в ЄДЕБО. Саме там має бути вказана відповідна пільгова категорія.
Також у системі повинні бути зафіксовані підтверджуючі документи (їхні реквізити), або ж відскановані копії, якщо інформація про пільги відсутня в державних реєстрах.
Варто зазначити, що абітурієнт повинен внести дані про свою пільгу в особистий електронний кабінет ще до подачі першої заяви. Після цього додати або змінити інформацію вже не вдасться.
Щоб верифікувати документи, вступник має звернутися до приймальної комісії будь-якого університету чи академії на території України.
Пільгові категорії вступників 2025
У вступній кампанії 2025 року передбачено низку пільг для окремих категорій громадян, що дають можливість брати участь у конкурсному відборі за спрощеними умовами.
Співбесіда або творчий конкурс із зарахуванням за будь-якої позитивної оцінки доступні для:
- осіб з інвалідністю, отриманою внаслідок війни;
- постраждалих внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС;
- осіб з інвалідністю, які не мають змоги особисто відвідувати навчальні заклади.
Заміна НМТ співбесідою дозволяється тим, хто:
- має статус учасника Революції Гідності або бойових дій;
- не зміг зареєструватися на НМТ у 2025 році через медичні причини та неможливість створення спеціальних умов;
- має інвалідність або є дитиною з інвалідністю та не брав участі в основних або додаткових сесіях НМТ з причин хвороби чи патології;
- зареєстрований у населених пунктах, що перебувають під окупацією або де ведуться бойові дії станом на 1 липня 2025 року, або проживає там, або був змушений виїхати після 1 січня 2025 року.
Право на вступ за квотою-1 на бюджетні місця мають:
- учасники Революції Гідності та бойових дій, включаючи строковиків;
- абітурієнти з інвалідністю, яким було відмовлено в участі в НМТ через неможливість створення особливих умов;
- особи з I чи II групою інвалідності або діти з інвалідністю, які проходили НМТ у 2025 році;
- особи, які перебували у незаконному ув’язненні внаслідок агресії проти України;
- діти-сироти, позбавлені батьківського піклування та особи з їх числа.
Квота-2 передбачає вступ на бюджет за результатами НМТ або співбесіди (творчого конкурсу) й надається вступникам, зареєстрованим на тимчасово окупованих територіях або у зонах бойових дій станом на 1 липня 2025 року, які або залишаються там, або виїхали після 1 січня 2025 року.
Хто може бути переведений на вільні бюджетні місця у 2025 році
Якщо в закладі вищої освіти залишаються вільні місця державного або регіонального замовлення, на них можуть бути переведені окремі категорії вступників. Йдеться про осіб, які мають підтверджений пільговий статус і відповідають встановленим умовам.
Зокрема скористатися пільгою можуть:
- вступники з інвалідністю I чи II груп, а також діти з інвалідністю до 18 років, за умови, що їхній стан здоров’я не перешкоджає навчанню за обраним фахом;
- люди з інвалідністю, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи або брали участь у ліквідації її наслідків, якщо інвалідність прямо пов’язана з аварією;
- до цієї категорії також належать хворі на променеву хворобу (категорія 1) і члени їхніх родин, а також мешканці зони безумовного відселення (категорія 2) і їх неповнолітні діти;
- діти, а також особи з-поміж дітей, які у рік вступу отримали відповідний освітній рівень, якщо їхні батьки є: постраждалими учасниками Революції Гідності, учасниками бойових дій, військовими з інвалідністю, зниклими безвісти в особливих обставинах чи незаконно утримуваними внаслідок збройної агресії проти України;
- шахтарі з підземним стажем не менше трьох років, а також діти шахтарів (протягом трьох років після здобуття повної загальної середньої освіти), якщо батько чи мати має не менше 15 років підземного стажу або загинув/стала особою з інвалідністю внаслідок виробничої травми;
- вступники з інвалідністю I або II груп, а також діти з інвалідністю, які складали основну або додаткову сесію НМТ у 2025 році (за наявності відповідного підтвердження);
- особи, які перебували у незаконному ув’язненні внаслідок воєнної агресії РФ;
- сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, а також особи з їх числа;
- особи, зареєстровані в населених пунктах, що належать до територій можливих бойових дій станом на 1 липня року вступу;
- внутрішньо переміщені особи згідно із Законом України Про забезпечення прав і свобод ВПО;
- діти з багатодітних родин, у яких п’ятеро або більше дітей.
Особливі умови для зарахування на бюджетну форму навчання поширюються виключно на подані заяви за відкритими або фіксованими конкурсними пропозиціями.