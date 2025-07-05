На Запорізькому напрямку взяли в полон нігерійця, завербованого Росією

На Запорізькому напрямку бійці Легіону Свобода Росії взяли в полон іноземця — студента з Нігерії Кехінде Олувагбемілеке, який навчався в Росії.

Про це повідомило Головне управління розвідки Міноборони України (ГУР), оприлюднивши відео його допиту.

На Запорізькому напрямку взяли в полон нігерійця

За даними розвідки, Кехінде був студентом Московської вищої школи економіки, а на війну його заманили обіцянками швидкого заробітку та безпечної служби.

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У ГУР уточнили, що полонений проходив службу у складі 503 гвардійського мотострілецького полку збройних сил РФ.

— Московити обіцяли йому легку прогулянку та підтримку під час закріплення на позиціях, однак насправді кинули його в “м’ясний штурм”, — зазначили в розвідці.

Попередньо відомо, що хлопець чотири роки прожив у Росії, займаючись збутом наркотиків. Після затримання йому запропонували альтернативу тюремному строку за статтею 228 — відправитися на війну. Також він має російський паспорт.

Африканець провоював досить довго для найманця — п’ять місяців, перш ніж потрапив у полон на Запорізькому напрямку. За словами полоненого, у його підрозділі багато загиблих.

У ГУР наголосили, що історія полоненого африканського студента вкотре свідчить про нелюдське ставлення російського командування до національних меншин та мігрантів, яких використовують як гарматне м’ясо.

Фото: ГУР

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