Перехоплювачі у пріоритеті: Україна вироблятиме дрони разом із Данією та США

Україна уклала важливі оборонні домовленості з Данією та Сполученими Штатами.

Про це президент Володимир Зеленський заявив у вечірньому зверненні 5 липня.

Дрони-перехоплювачі – пріоритет для України

За його словами, з Данією підписано нову угоду про спільне виробництво зброї.

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– Будемо працювати на території Данії, і це наш спільний проєкт – перші суттєві можливості нашого українського виробництва за кордоном, – зазначив глава держави.

Проєкт передбачає випуск дронів та інших видів зброї, необхідних Україні.

– Щодо дронів також домовилися з американською стороною про значне збільшення спільної роботи. Це дасть Україні ще сотні тисяч дронів уже цього року на спеціальних умовах і ще значно більше дронів наступного року. У тому числі, дронів-перехоплювачів – це очевидний наш пріоритет, – зазначив Зеленський.

Президент наголосив, що розвиток напрямку дронів-перехоплювачів має стати завданням для всієї держави, зокрема для Сил оборони та бізнесу.

Йдеться не лише про збільшення виробництва, а й про ефективне використання дронів, зокрема підготовку операторів.

Розмова Зеленського і Трампа

Глава держави прокоментував розмову із президентом США Дональдом Трампом, яка відбулася напередодні.

– Напевно, це була найкраща розмова за весь цей час, максимально продуктивна. Ми обговорили і тематику ППО. Я вдячний за готовність допомагати, – зазначив він.

За словами президента, саме Петріоти – ключ до захисту українського неба від балістики.

Зеленський і Трамп обговорили ще кілька важливих питань, які детально пропрацюють українські та американські команди на зустрічах найближчим часом.

Забезпечення України енергоресурсами

​Була сьогодні доповідь голови МЗС Андрія Сибіги по комунікації з європейськими партнерами. Україна має перелік чітких цілей у підготовці до наступного опалювального сезону.

– Є речі, про які я говорив на найвищому політичному рівні з лідерами Європи. Зараз на рівні МЗС, також Міністерства енергетики та Нафтогазу наші домовленості готуються до реалізації, – зауважив президент.

Він розраховує, що наступного тижня в межах конференції з відновлення України урядовці зможуть підписати відповідні угоди з партнерами, щоб забезпечувати країну енергоресурсами.

– Я дякую всім нашим партнерам, які нам постійно допомагають і готові масштабувати підтримку в галузі енергетики. Енергетична стійкість – це фундамент стійкості всієї країни, – наголосив глава держави.

Новий пакет оборонної підтримки від Швеції

​Зеленський розповів, що є рішення про новий пакет оборонної підтримки від Швеції. Він подякував Швеції за допомогу і підтримку.

Президент додав, що Україна активно працює з Німеччиною, щоб прискорити рішення щодо ППО. Є рішення Латвії про надання нового оборонного пакету.

Дякую вам за це. Дякую всім, хто з нами, хто з нашим народом, хто з Україною, всім, хто з нашими людьми. Світ допомагає Україні, бо вірить в українців, і наші люди дійсно заслуговують на цю довіру світу, – підкреслив президент.

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