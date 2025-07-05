Вибухають за 2-6 годин після скиду: піротехніки показали, чим РФ атакує на Харківщину

На Харківщині РФ під час атаки одного із об’єктів скинула з дрону Shahed-136 осколкові бойові елементи.

На Харківщині РФ скинула з дрону осколкові бойові елементи

Зазначається, що робота по знищенню бойових елементів ускладнювалась тим, що вони починають самостійно вибухати один за одним через 2-6 годин після скиду. Останній осколковий бойовий елемент детонує через 20 годин, повідомляє Міжрегіональний центр гуманітарного розмінування та швидкого реагування.

– Під час робіт, для виявлення осколкових бойових елементів, сапери проводили розвідку за домомогою БпЛА. Також, під час проведення розвідки, сапери виявили невибухнувшу другу бойову частину і знищили її шляхом підриву, – йдеться у повідомленні.

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У відомстві радять тим, хто виявив щось подібне, як на фото нижче не торкатися підозрілого предмету та не наближатися до них і не дозволяти цього іншим.

Важливо відійдіть на безпечну відстань та негайно повідомити за номером 101 або 102.

До того ж, не варто користуватися мобільним телефоном поруч із підозрілим об’єктом. Важливо пам’ятати, що такі вибухонебезпечні предмети є потенційною смертельною загрозою і можуть вибухнути будь-якої миті.

Фото: Міжрегіональний центр гуманітарного розмінування та швидкого реагування

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