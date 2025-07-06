Біля Ємену атакувано судно Ліберії, підозрюють хуситів – AP

У Червоному морі після атаки “невідомими снарядами” біля берегів Ємену загорілося судно. Воно було під прапором Ліберії.

Біля берегів Ємену горіло судно

Як пише AP, за повідомленнями влади, на судні у Червоному морі сталася пожежа після того, як на нього напали озброєні люди. Вони стріляли з вогнепальної зброї і запускали гранатомети.

Наразі ніхто не взяв на себе відповідальність за атаку, оскільки вона сталася на тлі високої напруги на Близькому Сході, яка зберігається, через війну Ізраїлю і ХАМАСу, а також після ірано-ізраїльської війни і авіаударів США по іранських ядерних об’єктах.

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Однак підозра відразу ж впала на єменських повстанців-хуситів, які в минулому здійснювали напади на кораблі в коридорі Червоного моря.

Наразі влада проводить розслідування.

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