Комендантська година у Львові 2025: коли починається та скільки триває

У березні 2022 року через повномасштабне вторгнення РФ на території України було запроваджено комендантську годину, зокрема й у Львові та Львівській області.

З котрої починається комендантська година у Львові та скільки вона триває — читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Комендантська година у Львові та Львівській області 2025

У 2025 році комендантська година у Львові залишається без змін — починається о 00:00 та триває до 05:00.

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У цей час заборонено перебувати на вулицях та інших громадських містах без спеціальних перепусток та документів, що посвідчують особу.

Нагадуємо, що коли триває комендантська година у Львові виходити можна лише під час оголошення повітряної тривоги, щоб дійти до найближчого укриття.

За недотримання правил комендантської години передбачено штраф від 170 до 510 грн або громадські роботи до 60 годин. За систематичне порушення можливий адміністративний арешт до 15 діб.

Комендантська година у Львові: хто має право на перепустки

Щоб мати право пересуватися під час комендантської години необхідно отримати спеціальну перепустку.

Перелік осіб, які мають право на їхнє отримання формується в обласній та районних державних адміністраціях.

Зокрема отримати їх можуть:

медики, а також комунальники, які реагують на аварії;

представники військових адміністрацій;

персонал критично важливих об’єктів;

співробітники служб порятунку та пожежної охорони;

волонтери, які мають офіційне погодження.

За порушення комендантської години у Львові та Львівській області передбачена адміністративна відповідальність, згідно зі статтею 185 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

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