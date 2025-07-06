Найкраща розмова Трампа і Зеленського, масована атака на Київ і фронт: огляд головних подій тижня

На цьому тижні президент США Дональд Трамп провів телефонну розмову із Володимиром Путіним, проте залишився незадоволений, адже впевнився, що кремлівського диктатора не цікавить мир. Майже одразу після цієї розмови Росія масовано атакувала Україну, завдавши значних руйнувань. Того ж дня Дональд Трамп поговорив із президентом Володимиром Зеленським і заявив, що США розглянуть передання Україні ракет для Patriot.

За день до атаки над Києвом висів дрон-розвідник. А за оцінками розвідки, наближається час, коли буде 1 тис. одиниць безпілотників на добу та більше.

Крім того, ситуація на фронті залишається важкою, ворог продовжує тактику м’ясних штурмів та тероризує цивільних.

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Факти ICTV в огляді тижня розповідають, яка наразі ситуація на фронті, де намагається просуватися ворог та як пройшла розмова Трампа із Путіним та Зеленським.

Розмова Трампа з Путіним та Зеленським

4 липня президент США Дональд Трамп та російський диктатор Володимир Путін провели розмову, яка тривала майже годину. Путін нібито і погоджується, що треба шукати переговорні рішення, але наголосив, що “не відмовиться від усунення всіх першопричин конфронтації”. Трамп заявив, що не задоволений розмовою з Путіним, бо жодного прогресу в питанні війни в Україні немає.

У коментарі Фактам ICTV політолог, кандидат політичних наук, доцент університету ім. Т. Шевченка Ігор Рейтерович зауважив, що тональність останньої розмови була така, що у Трампа не залишилося жодних сумнівів, що Путін не збирається зупиняти війну.

– Трамп розчарований через те, що риторика Путіна змінилася. Якщо раніше диктатор демонстрував хоча б якесь мінімальне бажання. То зараз ніякого бажання немає, – каже політолог.

Для того, щоб змусити Путіна до компромісу – треба на нього тиснути.

Дональд Трамп хоче, щоб Європа була найбільшим торговельним партнером США, щоб європейці купували у американців більше, зокрема зброї.

– І розрахунок Трампа такий, що якраз частина цієї зброї буде йти Україні, але купуватиме її Європейський Союз. До речі, у фінальному комюніке НАТО зазначається – Україна – це складова частина європейської безпеки, – заявляє Ігор Рейтерович.

Тиснути на Росію Трамп може жорсткими реальними санкціями, але поки американський президент не надто налаштований вв’язуватися цю історію.

За словами політолога, саме насичення України зброєю та санкції проти РФ – є найефективнішими речами проти Путіна. Але це Європі та США треба робити в комплексі.

Також Ігор Рейтерович зауважує, що змусити Трампа бути більш рішучим щодо Росії може електорат, адже наступного року відбудуться проміжні вибори до Палати представників Конгресу США.

На сьогодні опитування показують, що позиція Сполучених Штатів за Трампа щодо Росії є неправильною, тобто Америка має діяти жорсткіше.

– Така думка існує, та наскільки вона буде впливати на підготовку до цих виборів, ми це пізніше дізнаємося. Але я не виключаю, якщо в ключових округах республіканці будуть програвати демократам, то Трамп може тоді поміняти свою позицію щодо Путіна і Росії, – вважає Ігор Рейтерович.

Важливим моментом для України є те, що Трамп у розмові з Зеленським пообіцяв перевірити, яке американське озброєння мало бути відправлене Києву, але було призупинено.

За словами політолога, на зміну рішення, ймовірно, вплинула розмова з Путіним, масована атака на Україну 4 липня, а після неї і дзвінки європейських партнерів. Американський президент як мінімум говорив з німецьким канцлером Мерцем.

– Ймовірно європейці були шоковані цією атакою. І Трамп просто зрозумів, що він в цій історії (із зупиненням зброї) виглядає дуже погано. А він же хоче, щоб його всі любили. Тому і сказав, що перевірять і пошукають можливості. Хоча це може розтягнутися в часі, а часу у нас насправді дуже мало, – наголошує політолог.

Варто зазначити, що після комбінованого удару 4 липня президент США у розмові із Зеленським заявив, що продовжить допомагати Україні та розгляне питання постачання ракет Patriot. До речі, український президент назвав свою розмову із Трампом – найкращою.

– Щодо дронів. Ми домовилися з американською стороною про значне збільшення спільної роботи. На тижні укладена угода між нашими міністерствами оборони України та однією з провідних американських компаній. Це дасть Україні ще сотні тисяч дронів вже цього року.

Напевно, це була найкраща розмова за весь цей час, максимально продуктивна. Ми обговорили і тематику ППО, і я вдячний за готовність допомагати. Саме Патріоти – ключ до захисту від балістики, – сказав Зеленський у відеозверненні в суботу.

Зауважимо, що за день до удару над Києвом кружляв дрон-розвідник, а це говорить про те, що система ППО не допрацьовує.

Атака України 4 липня