Покровський напрямок під шквальним тиском ворога – зведення на 6 липня

Триває 1 229-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Станом на 16:00 від початку доби 6 липня відбулося 97 бойових зіткнень по всій лінії фронту.

Про це повідомила пресслужба Генштабу у Telegram.

Бої в Україні 6 липня 2025: ситуація на напрямках

Сьогодні від ворожих артилерійських обстрілів з території РФ постраждали райони населених пунктів Мар’їне, Чернацьке, Бобилівка, Біла Береза, Ходине, Проходи, Товстодубове, Бачівськ Сумської області, а також Семенівка, Лісківщина, Тимоновичі Чернігівської області.

Зараз дивляться

На Покровському напрямку зафіксована найвища активність противника – 26 спроб потіснити українських захисників із займаних позицій. Росіяни атакували в районах населених пунктів Миролюбівка, Полтавка, Новоекономічне, Мирне, Лисівка, Звірове, Удачне, Горіхове, Олексіївка та в напрямках Покровська, Молодецького, Дачного та Муравки. Сили оборони стримують натиск і вже відбили 19 атак противника.

На Лиманському напрямку загарбницька армія здійснила 21 атаку в районах населених пунктів Греківка, Червоний Став, Серебрянка, Карпівка, в напрямках Нового Миру та Торського. Наразі триває чотири боєзіткнення.

На Северно-Слобожанському і Курському напрямках від початку доби відбувалося шість боєзіткнень, два з яких не вщухають дотепер. Противник завдав 6 авіаційних ударів, скинув 18 керованих авіаційних бомб та здійснив 146 артилерійських обстрілів.

На Південно-Слобожанському напрямку українські підрозділи відбили три атаки ворога в районах Кам’янки, Зеленого, Амбарного, Вовчанська та в бік Хатнього, ще шість боєзіткнень тривають.

На Куп’янському напрямку противник п’ять разів атакував позиції у районах Кіндрашівки, Голубівки та Зеленого Гаю – всі ворожі штурми успішно відбиті.

На Торецькому напрямку росіяни шість разів намагалися витіснити підрозділи в районах Диліївки, Торецька, Русин Яру та Яблунівки. Сили оборони відбили п’ять штурмів, одне боєзіткнення триває.

На Новопавлівському напрямку українські воїни відбили п’ять атак у районах Запоріжжя, Зірки, Мирного, Комара, Новосілки та в бік Новопавлівки, ще два боєзіткнення тривають.

На Гуляйпільському напрямку поблизу Малинівки тривають дві ворожі атаки. На Оріхівському та Придніпровському напрямках противник завдавав авіаударів по населених пунктах.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 229-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.