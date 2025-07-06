У МЗС назвали два головні завдання України на переговорах з РФ

Україна ставить перед собою два основних завдання під час переговорів з Російською Федерацією.

Про це розповів речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий у подкасті Ґрунт з Нотевським.

У МЗС розповіли про що Україна говоритиме з Росією на переговорах

За словами Тихого, Україна бере участь у переговорах з Росією для того, щоб вирішити гуманітарні проблеми та повернути людей з полону.

Зараз дивляться

Перше завдання має гуманітарний характер і спрямоване на вирішення критично важливих для України питань.

Це завдання залишається пріоритетним незалежно від політичної ситуації та рівня російської делегації, яка, за словами речника, є досить низьким.

Друге завдання має політичний та комунікаційний характер і спрямоване на захист репутації України на міжнародній арені.

— Друге не менш важливе завдання політичне і комунікаційне – це не дати нікому звинуватити Україну в тому, що вона є стороною, яка не хоче миру, – додав Тихий.

Тихий зазначив, що склад української делегації відображає справжні пріоритети держави в переговорному процесі.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.