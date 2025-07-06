У МЗС назвали два головні завдання України на переговорах з РФ
Україна ставить перед собою два основних завдання під час переговорів з Російською Федерацією.
Про це розповів речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий у подкасті Ґрунт з Нотевським.
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За словами Тихого, Україна бере участь у переговорах з Росією для того, щоб вирішити гуманітарні проблеми та повернути людей з полону.
Перше завдання має гуманітарний характер і спрямоване на вирішення критично важливих для України питань.
Це завдання залишається пріоритетним незалежно від політичної ситуації та рівня російської делегації, яка, за словами речника, є досить низьким.
Друге завдання має політичний та комунікаційний характер і спрямоване на захист репутації України на міжнародній арені.
— Друге не менш важливе завдання політичне і комунікаційне – це не дати нікому звинуватити Україну в тому, що вона є стороною, яка не хоче миру, – додав Тихий.
Тихий зазначив, що склад української делегації відображає справжні пріоритети держави в переговорному процесі.