Втрати ворога на 6 липня: мінус ще 1180 окупантів та літак

Втрати ворога на 6 липня 2025 року – зведення Генштабу ЗСУ.

За останніми даними, Збройні сили України за добу ліквідували 1180 російських окупантів.

Загальні втрати особового складу армії РФ на 1 229-ту добу повномасштабної війни сягнули 1026440 вбитими і пораненими.

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Втрати РФ на 6 липня 2025

особового складу близько 1026440 (+1180) осіб;

танків – 10992 (+2) од;

бойових броньованих машин – 22956 (+3) од;

артилерійських систем – 29960 (+39) од;

РСЗВ – 1430 (+2) од;

засоби ППО – 1192 (+1) од;

літаків – 421 (+1) од;

гелікоптерів – 340 (+0) од;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 43825 (+216);

крилаті ракети – 3439 (+0);

кораблі / катери – 28 (+0);

підводні човни – 1 (+0);

автомобільна техніка та автоцистерни – 54252 (+104);

спеціальна техніка – 3925 (+0).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 229-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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