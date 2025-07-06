Анастасія Кожушко, редакторка стрічки
2 хв.
Втрати ворога на 6 липня: мінус ще 1180 окупантів та літак
Втрати ворога на 6 липня 2025 року – зведення Генштабу ЗСУ.
За останніми даними, Збройні сили України за добу ліквідували 1180 російських окупантів.
Загальні втрати особового складу армії РФ на 1 229-ту добу повномасштабної війни сягнули 1026440 вбитими і пораненими.
Зараз дивляться
Втрати РФ на 6 липня 2025
- особового складу близько 1026440 (+1180) осіб;
- танків – 10992 (+2) од;
- бойових броньованих машин – 22956 (+3) од;
- артилерійських систем – 29960 (+39) од;
- РСЗВ – 1430 (+2) од;
- засоби ППО – 1192 (+1) од;
- літаків – 421 (+1) од;
- гелікоптерів – 340 (+0) од;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 43825 (+216);
- крилаті ракети – 3439 (+0);
- кораблі / катери – 28 (+0);
- підводні човни – 1 (+0);
- автомобільна техніка та автоцистерни – 54252 (+104);
- спеціальна техніка – 3925 (+0).
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 229-ту добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
Читайте такожКарта бойових дій на 6 липня 2025 – ситуація на фронті
Пов'язані теми:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.