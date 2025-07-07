15 років тюрми за передання координат ППО: засуджено агента ФСБ

Агент ФСБ, який шпигував за українською протиповітряною обороною на Одещині, засуджений до 15 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Про це повідомляє Служба безпеки України.

Агент ФСБ отримав 15 років за шпигунство на Одещині

Слідство встановило, що агент коригував удари російських дронів-камікадзе і ракет по припортовій інфраструктурі південного регіону, а також намагався виявити бойові позиції ЗРК і радіолокаційних станцій ЗСУ біля Чорного моря.

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Окупанти розраховували, що ці дані допоможуть їм обійти українську ППО під час майбутніх атак.

СБУ випередила плани ворога: шпигуна затримали у травні 2024 року під час збору інформації поблизу однієї з потенційних цілей. Зловмисником виявився керівник місцевої компанії, що займається працевлаштуванням моряків на риболовецькі та торговельні судна.

Під час затримання у нього вилучили телефон із доказами співпраці з російською розвідкою.

Суд визнав агента винним за ч. 2 ст. 111 ККУ (державна зрада в умовах воєнного стану) і засудив до 15 років позбавлення волі.

Розслідування проводили співробітники СБУ в Одеській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

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