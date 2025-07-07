15 років тюрми за передання координат ППО: засуджено агента ФСБ
Агент ФСБ, який шпигував за українською протиповітряною обороною на Одещині, засуджений до 15 років ув’язнення з конфіскацією майна.
Про це повідомляє Служба безпеки України.
Агент ФСБ отримав 15 років за шпигунство на Одещині
Слідство встановило, що агент коригував удари російських дронів-камікадзе і ракет по припортовій інфраструктурі південного регіону, а також намагався виявити бойові позиції ЗРК і радіолокаційних станцій ЗСУ біля Чорного моря.
Окупанти розраховували, що ці дані допоможуть їм обійти українську ППО під час майбутніх атак.
СБУ випередила плани ворога: шпигуна затримали у травні 2024 року під час збору інформації поблизу однієї з потенційних цілей. Зловмисником виявився керівник місцевої компанії, що займається працевлаштуванням моряків на риболовецькі та торговельні судна.
Під час затримання у нього вилучили телефон із доказами співпраці з російською розвідкою.
Суд визнав агента винним за ч. 2 ст. 111 ККУ (державна зрада в умовах воєнного стану) і засудив до 15 років позбавлення волі.
Розслідування проводили співробітники СБУ в Одеській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.