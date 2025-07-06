Росіяни окупували два села на Донеччині і Запоріжжі – DeepState

У ніч на 7 липня аналітичний проєкт DeepState повідомив про нові втрати територій – російські війська зайняли два населені пункти у Запорізькій та Донецькій областях.

Росіяни окупували Лобкове й Піддубне – DeepState

Згідно з інформацією аналітиків, під контроль росіян перейшло село Лобкове, що розташоване у Запорізькій області, а також село Піддубне на території Донеччини.

Аналітики DeepState також зафіксували просування ворожих сил у напрямку Степового (Запорізька область) та Рівнополя (Донецька область).

Зараз дивляться

На момент публікації Генеральний штаб Збройних сил України не підтвердив ці дані офіційно.

Нагадаємо, 29 червня окупаційні війська РФ встановили контроль над селом Зелене Поле, що у Волноваському районі Донецької області.

Населений пункт розташований менш ніж за два кілометри від адміністративної межі Дніпропетровської та Запорізької областей. Цю інформацію також оприлюднив проєкт DeepState.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 229-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.