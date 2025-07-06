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Ірина Гамалій, редакторка сайту
2 хв.

Росіяни окупували два села на Донеччині і Запоріжжі – DeepState

росіяни в сирії
Фото: Getty Images

У ніч на 7 липня аналітичний проєкт DeepState повідомив про нові втрати територій – російські війська зайняли два населені пункти у Запорізькій та Донецькій областях.

Росіяни окупували Лобкове й Піддубне – DeepState

Згідно з інформацією аналітиків, під контроль росіян перейшло село Лобкове, що розташоване у Запорізькій області, а також село Піддубне на території Донеччини.

Село Лобкове, окупація

Скріншот: deepstatemap

Аналітики DeepState також зафіксували просування ворожих сил у напрямку Степового (Запорізька область) та Рівнополя (Донецька область).

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На момент публікації Генеральний штаб Збройних сил України не підтвердив ці дані офіційно.

Село Піддубне, окупація

Скріншот: deepstatemap

Нагадаємо, 29 червня окупаційні війська РФ встановили контроль над селом Зелене Поле, що у Волноваському районі Донецької області.

Населений пункт розташований менш ніж за два кілометри від адміністративної межі Дніпропетровської та Запорізької областей. Цю інформацію також оприлюднив проєкт DeepState.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 229-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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