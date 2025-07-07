На сьогодні для України пріоритетом залишається протиповітряна оборона – системи ППО, ракети до них та дронове ППО. Тому Україна готує нові домовленості з партнерами, які розраховує найближчими тижнями підписати.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський у своєму відеозверненні.

Ставка верховного головнокомандувача: ситуація на фронті

Зеленський розповів, що на Ставці верховного головнокомандувача він заслухав від військових ситуацію на фронті, передусім на Покровському та Новопавлівському напрямках, а також на Оріхівському напрямку та Сумщині.

Зараз дивляться

Окремо військові доповіли президенту щодо ситуації на російській території в прикордонні: у Курській та Бєлгородській областях.

– Окупанти не відчуватимуть там спокою, – зауважив Володимир Зеленський.

Також детально обговорили застосування на фронті дронів. Адже саме вони допомагають стримувати російські штурми й забезпечувати наші активні дії.

Посилення ППО для України

Найбільше уваги під час Ставки приділили посиленню протиповітряної оборони, зокрема йдеться про системи ППО, ракети до них та дронове ППО. На сьогодні це пріоритет для України, а тому готуються нові домовленості з партнерами

– Розраховуємо найближчими тижнями домовленості ці зафіксувати. Крок за кроком закриваємо дефіцит фінансування на виробництво дронів і перехоплювачів дронів та заповнюємо українські виробничі лінії чіткими замовленнями. Так само працюємо з партнерами, щоб виробництво і в них у країнах працювало максимально – для саме нашого спільного захисту зараз і на час після війни – для арсеналу партнерів, – наголосив президент Зеленський.

Крім того, Україна працює з усіма лідерами та країнами, які можуть допомогти нам інвестиціями, компонентами чи виробництвом.

Зустріч з учасниками Коаліції охочих

Цього тижня має відбутися зустріч з учасниками Коаліції охочих. В Італії відбудеться конференція з відновлення, на якій українські представники презентують перелік завдань для захисту наших міст та громад.

– Кожен у світі бачить, як багато Росія очікує саме від застосування Шахедів. Не так багато в них залишилося способів затягнути війну, і російсько-іранські дрони – один із цих способів, – наголосив Володимир Зеленський.

Більше Patriot для України

Володимир Зеленський також розповів, що Україна активно працює зі Сполученими Штатами щодо отримання систем Patriot та ракет до них.

– Ми готуємо також на тижні в Італії відповідні зустрічі. Я доручив міністру оборони України готувати й наступні зустрічі Рамштайну в різних форматах, і вже сьогодні обговорив кілька варіантів із прем’єр-міністром Британії Каром Стармером, – каже президент.

Санкції проти РФ та відновлення України

Президент Володимир Зеленський провів зустріч з очільником МЗС Андрієм Сибігою щодо спеціальної наради з українськими послами – уже за два тижні вона відбудеться.

Глава держави зауважив, що очікую конкретні результати щодо кожного регіону, передусім щодо санкцій проти Росії, щодо підтримки оборони України та залучення партнерів до відновлення в Україні.

Зеленський також повідомив, що мав зустріч із президенткою Національної ради Федеральних зборів Швейцарії Маї Рінікер.

– Говорили про повернення українців із російської неволі, зокрема наших українських дітей. Україна розраховує на приєднання Швейцарії до глобальної коаліції з повернення українських дітей та відповідну спільну роботу з Україною та учасниками цієї коаліції, – підсумував президент.

Джерело : Офіс президента

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