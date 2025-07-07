Уряд дозволив дистанційно фіксувати руйнування житла в районах бойових дій

Кабінет міністрів ухвалив постанову, яка передбачає можливість проводити дистанційне обстеження житла, зруйнованого внаслідок бойових дій, у межах державної програми єВідновлення.

Про це поінформувало Міністерство розвитку громад та територій України.

Обстеження житла у районах бойових дій: що відомо

У відомстві зазначили, що на територіях, де тривають бойові дії, комісії з обстеження фізично не можуть прибути на місце руйнування.

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У зв’язку з цим мешканці таких регіонів залишаються без можливості отримати компенсацію. Новий механізм має це усунути.

Відтепер огляд пошкодженого чи зруйнованого майна на територіях бойових дій будуть проводити дистанційно комісії, створені органами місцевого самоврядування або обласними військовими адміністраціями.

Вони матимуть право використовувати будь-які наявні засоби дистанційного спостереження. Зокрема:

супутникові знімки;

фото- і відеоматеріали, отримані з дронів;

світлини та відео, зроблені власниками на мобільні телефони.

До фото- і відеофіксації, яку надають самі заявники, висуваються чіткі технічні вимоги:

зображення повинні бути кольоровими, чіткими та без спотворень;

на файлах мають бути зафіксовані дата, час і координати зйомки;

обов’язково має бути видно земельну ділянку з розташованим на ній об’єктом;

потрібні загальний план і щонайменше три різні ракурси будівлі, що підтверджують факт руйнування;

на знімках мають бути чітко зафіксовані конструктивні пошкодження: опорні стіни, перекриття, дах;

слід включити ідентифікаційні ознаки, наприклад, номер будинку, табличку з адресою або будь-які орієнтири.

Крім візуальних матеріалів, заявники можуть подати й додаткові документи: акти ДСНС, довідки поліції чи свідчення очевидців.

Після збору інформації комісія складе акт дистанційного обстеження, який внесуть до Реєстру пошкодженого та знищеного майна (РПЗМ).

Це є умовою для отримання житлового сертифіката – документа, що дає змогу придбати нове помешкання в безпечнішому регіоні.

У Кабміні уточнили, що на першому етапі така процедура працюватиме лише для громад, де тривають бойові дії. Якщо система покаже ефективність, її планують розширити й на інші території, включаючи тимчасово окуповані.

Паралельно Мінвідновлення готує окрему програму підтримки для переселенців із тимчасово окупованих регіонів. Планується впровадження компенсацій, які можна буде спрямувати на купівлю житла в безпечних областях.

Першими учасниками цієї програми мають стати військовослужбовці. Їм хочуть надати житлові ваучери, які дозволятимуть або купити нову нерухомість, або частково покрити витрати за іпотечним кредитом.

Фото: Олег Григоров

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