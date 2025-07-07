Як оформити квоту 2 при вступі і хто може її отримати у 2025 році

Квоти відкривають двері для вступу до університетів на особливих умовах. Факти ICTV дізнавалися, що означає квота 2 при вступі та як її оформити.

Квота 2 при вступі 2025 – це спеціально відведена частка державних місць у закладах вищої освіти, призначена для кандидатів з певних соціальних груп. Встановлення цієї квоти має на меті забезпечити всім громадянам України однаковий доступ до освіти, незалежно від умов, що склалися через воєнні дії.

Квота 2 при вступі: хто має право

Квоти дають змогу абітурієнтам з позитивними результатами іспитів претендувати на бюджетне місце. Вони надають перевагу певним категоріям громадян, яким дозволено вступати до ЗВО на підставі співбесід.

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Хто має пільги за квотою 2 при вступі:

вступники, що здобули повну загальну середню освіту (ПЗСО) або мають кваліфікацію за п’ятим рівнем Нацреєстру (НРК5), і при цьому мають зареєстроване місце проживання на тимчасово окупованих територіях;

або в населених пунктах, які підпадають під зону активних бойових дій;

також ця квота стосується тих, хто проживає на територіях, де бойові дії завершились після 1 січня року вступу;

або хто був змушений виїхати з таких територій у тому ж році. Квота може використовуватися як для відкритих конкурсів, так і для фіксованих пропозицій.

Обсяг місць за квотою 2

Квота-2 прописується в Правилах прийому до вишів і становить 10% від загальної кількості бюджетних місць, але не менше одного місця.

У переміщених вишах, а також у закладах, що працюють у Запорізькій, Київській, Миколаївській, Сумській, Харківській та Чернігівській областях, її обсяг збільшується до 40%. Ці дані публікують одночасно з оголошенням загального держзамовлення, а розрахунок проводять окремо для відкритих і фіксованих конкурсів, із округленням до цілих чисел.

На спеціальності, де вступають на основі ПЗСО або кваліфікації НРК5, не більше половини держзамовлення може бути віддано під конкурсні пропозиції.

А в гуманітарній галузі (сфера культури, мистецтва тощо), де потрібно складати творчий конкурс, обсяги квоти-1 і квоти-2 визначаються в межах конкретної спеціальності.

Особи, які не пройшли за конкурсом на бюджет за квотою 2, можуть взяти участь у конкурсі на загальних умовах відповідно до результатів отриманих балів.

Як оформити квоту 2

Для того щоб оформити квоту 2, потрібно створити власний електронний кабінет вступника і вказати пільгову категорію. Крім того, потрібно внести номер документа, що підтверджує пільги вступника. Для цього у власний кабінет завантажуються його скан-копії. Абітурієнт повинен зареєструватися на сайті навчального закладу, щоб пройти співбесіду.

Кандидати, які бажають скористатися квотою 2, повинні подати до приймальної комісії необхідний пакет документів, що містить:

папери, що підтверджують проживання на окупованих територіях, або факт переміщення;

інші документи, які можуть бути потрібні для вступу на обрану спеціальність.

Більше інформації про вступ за квотою 2 можна знайти на вебсайтах приймальних комісій університетів.

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