Як подати заяву на творчий конкурс в Україні у 2025 році

Для вступу до закладів вищої або фахової передвищої освіти обов’язковою умовою є проходження вступних випробувань.

Якщо абітурієнт обрав мистецьку чи спортивну спеціальність, йому необхідно пройти творчий конкурс.

Під час цього іспиту вступники демонструють екзаменаційній комісії свої навички та здібності, які є важливими для успішного опанування обраного фаху.

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Коли починається реєстрація та як подати заяву на творчий конкурс у 2025 році — читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Коли починається реєстрація на творчі конкурси 2025

Брати участь у творчих конкурсах можуть лише ті вступники, які отримали повну загальну середню освіту, що підтверджується відповідним офіційним документом.

У 2025 році реєстрація заяв на участь у творчих конкурсах починається:

з 3 липня до 18:00 10 липня — для вступу на бюджет;

з 3 липня до 18:00 25 липня — для вступу на контракт.

Відомості щодо термінів подання заяв і документів для участі у творчих конкурсах публікуються на офіційному сайті закладу вищої освіти або його структурного підрозділу.

Кому необхідно проходити творчий конкурс або співбесіду у 2025 році

У 2025 році творчі конкурси мають складати вступники, які обрали спеціальності з творчим спрямуванням.

До таких спеціальностей належать:

Фізична культура і спорт (А7);

Аудіовізуальне мистецтво та виробництво (B1);

Дизайн (спеціалізації: графічний дизайн, дизайн одягу/взуття, дизайн середовища, промисловий дизайн) (B2);

Декоративне мистецтво та ремесла (B3);

Образотворче мистецтво та реставрація (B4);

Музичне мистецтво (B5);

Перформативні мистецтва (B6);

Архітектура та містобудування (G1) .

Як зареєструватися на творчий конкурс: послідовність дій

Подання заяв для проходження вступних випробувань здійснюється переважно через електронні кабінети вступників. У виняткових випадках, коли такий кабінет не створено, документи дозволено подавати в паперовому вигляді.

У правилах прийому заклади вищої освіти можуть визначати додатковий перелік документів, якщо це обумовлено специфікою вступу на окрему спеціальність або конкурсну пропозицію.

Зверніть увагу! Особи, які беруть участь у творчих конкурсах, допускаються до них лише за умови пред’явлення оригіналу документа, що підтверджує особу.

Щоб зареєструватися на творчий конкурс виконайте такі дії:

Увійдіть у свій особистий кабінет вступника на платформі Єдиної державної електронної бази з питань освіти ЄДЕБО Реєстрація на вступні випробування (творчий конкурс, співбесіда, фахове випробування) та натисніть на нього.

(творчий конкурс, співбесіда, фахове випробування) та натисніть на нього. У верхньому правому куті відкрийте розділ Активні дії та натисніть Додати . Система відкриє форму для подання нової заяви.

та натисніть . Система відкриє форму для подання нової заяви. У заповненій формі вкажіть усю необхідну інформацію:

Заклад освіти — почніть вводити назву університету, після чого оберіть потрібний зі списку, який згенерує система. Код конкурсної пропозиції — дізнатися потрібний код можна у розділі Конкурсні пропозиції на сайті ЄДЕБО, ввівши назву закладу та спеціальність. Основа вступу — вкажіть, який рівень освіти ви маєте, зокрема, це може бути: повна загальна середня освіта, диплом молодшого спеціаліста, бакалавра тощо. Освітній ступінь, на який подаєтеся, наприклад, бакалавр або магістр. Спеціальність — можна знайти за шифром або назвою, наприклад, В2 Дизайн. Виберіть потрібний творчий конкурс.

Зі списку доступних випробувань оберіть те, що відповідає обраній спеціальності, і натисніть Подати заяву на участь у вступному випробуванні.

Далі система запропонує вам обрати зручну дату і час, якщо університет надає такий вибір. Якщо випробування проводиться лише одного дня, просто підтвердіть участь у запропонованому варіанті.

Після цього необхідно стежити за статусом поданих заяв.

Усі надіслані вами заявки відображатимуться у вкладці Заяви на участь у вступних випробуваннях.

Тут можна перевірити дату, час й статус призначеного вам конкурсу або співбесіди.

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