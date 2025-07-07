Як подати заяву на творчий конкурс в Україні у 2025 році
Для вступу до закладів вищої або фахової передвищої освіти обов’язковою умовою є проходження вступних випробувань.
Якщо абітурієнт обрав мистецьку чи спортивну спеціальність, йому необхідно пройти творчий конкурс.
Під час цього іспиту вступники демонструють екзаменаційній комісії свої навички та здібності, які є важливими для успішного опанування обраного фаху.
Коли починається реєстрація та як подати заяву на творчий конкурс у 2025 році — читайте в матеріалі Фактів ICTV.
Коли починається реєстрація на творчі конкурси 2025
Брати участь у творчих конкурсах можуть лише ті вступники, які отримали повну загальну середню освіту, що підтверджується відповідним офіційним документом.
У 2025 році реєстрація заяв на участь у творчих конкурсах починається:
- з 3 липня до 18:00 10 липня — для вступу на бюджет;
- з 3 липня до 18:00 25 липня — для вступу на контракт.
Відомості щодо термінів подання заяв і документів для участі у творчих конкурсах публікуються на офіційному сайті закладу вищої освіти або його структурного підрозділу.
Кому необхідно проходити творчий конкурс або співбесіду у 2025 році
У 2025 році творчі конкурси мають складати вступники, які обрали спеціальності з творчим спрямуванням.
До таких спеціальностей належать:
- Фізична культура і спорт (А7);
- Аудіовізуальне мистецтво та виробництво (B1);
- Дизайн (спеціалізації: графічний дизайн, дизайн одягу/взуття, дизайн середовища, промисловий дизайн) (B2);
- Декоративне мистецтво та ремесла (B3);
- Образотворче мистецтво та реставрація (B4);
- Музичне мистецтво (B5);
- Перформативні мистецтва (B6);
- Архітектура та містобудування (G1) .
Як зареєструватися на творчий конкурс: послідовність дій
Подання заяв для проходження вступних випробувань здійснюється переважно через електронні кабінети вступників. У виняткових випадках, коли такий кабінет не створено, документи дозволено подавати в паперовому вигляді.
У правилах прийому заклади вищої освіти можуть визначати додатковий перелік документів, якщо це обумовлено специфікою вступу на окрему спеціальність або конкурсну пропозицію.
Зверніть увагу! Особи, які беруть участь у творчих конкурсах, допускаються до них лише за умови пред’явлення оригіналу документа, що підтверджує особу.
Щоб зареєструватися на творчий конкурс виконайте такі дії:
- Увійдіть у свій особистий кабінет вступника на платформі Єдиної державної електронної бази з питань освіти ЄДЕБО. У меню зліва знайдіть розділ Реєстрація на вступні випробування (творчий конкурс, співбесіда, фахове випробування) та натисніть на нього.
- У верхньому правому куті відкрийте розділ Активні дії та натисніть Додати. Система відкриє форму для подання нової заяви.
- У заповненій формі вкажіть усю необхідну інформацію:
- Заклад освіти — почніть вводити назву університету, після чого оберіть потрібний зі списку, який згенерує система.
- Код конкурсної пропозиції — дізнатися потрібний код можна у розділі Конкурсні пропозиції на сайті ЄДЕБО, ввівши назву закладу та спеціальність.
- Основа вступу — вкажіть, який рівень освіти ви маєте, зокрема, це може бути: повна загальна середня освіта, диплом молодшого спеціаліста, бакалавра тощо.
- Освітній ступінь, на який подаєтеся, наприклад, бакалавр або магістр.
- Спеціальність — можна знайти за шифром або назвою, наприклад, В2 Дизайн.
- Виберіть потрібний творчий конкурс.
- Зі списку доступних випробувань оберіть те, що відповідає обраній спеціальності, і натисніть Подати заяву на участь у вступному випробуванні.
Далі система запропонує вам обрати зручну дату і час, якщо університет надає такий вибір. Якщо випробування проводиться лише одного дня, просто підтвердіть участь у запропонованому варіанті.
Після цього необхідно стежити за статусом поданих заяв.
Усі надіслані вами заявки відображатимуться у вкладці Заяви на участь у вступних випробуваннях.
Тут можна перевірити дату, час й статус призначеного вам конкурсу або співбесіди.