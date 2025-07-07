Яка частка китайської електроніки в Шахедах – відповідь ГУР

Частка китайської електроніки в ударних безпіотниках типу Shahed уже сягає 65%. Про це у відповідь на запит проєкту Радіо Свобода Донбас.Реалії повідомило Головне управління розвідки Міноборони України.

Що змінилось у російських БпЛА

За даними розвідки, у виявлених в травні цього року безпілотниках частка електронного комплектування виробництва КНР зросла до 60-65%. Тож Китай вперше витіснив у цьому США на друге місце. На третьому опинилась Швейцарія.

Так, у російських БпЛА замінили завадозахищені антени супутникової навігаційної системи на більш стійкі до засобів РЕБ. Збільшилась кількість антенних елементів – замість 4 і 8 їх стало 12 і 16.

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– Одна із новинок – використання у складі БпЛА 3G-модемів, які в Telegram-бот надають інформацію про своє місцерозташування та телеметрію для того, щоб ворог міг аналізувати розміщення наших систем РЕБ і систем протиповітряної оборони, – пояснив представник ГУР журналістам.

Він додав, що розширилась також номенклатура бойових частин. Так, є випадки, коли БпЛА Герань-2 застосовували з системою скидання касетних елементів уповільненої дії.

РФ збільшила вагу бойової частини Шахедів до 90 кг. Розвідники зафіксували заходи з підвищення класу вологозахищеності ударних БпЛА для їх ефективного застосування у складних погодних умовах.

Зазначається, що агресори уже випробовували третю версію безпілотників (так звані Герань-3), яку докомплектували реактивним двигуном.

Нагадаємо, 4 липня СБУ оприлюднила фото китайських компонентів у російських дронах, які атакували Україну.

Джерело: Радіо Свобода

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