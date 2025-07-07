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Європа та США готують нові кроки для тиску на Путіна — глава МЗС Німеччини

Німеччина: Путін не зацікавлений у мирі, Україна — частина ЄС і НАТО
Фото: Getty Images

Європа разом зі Сполученими Штатами працює над новими заходами для посилення тиску на президента Росії Володимира Путіна.

Про це заявив міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль під час зустрічі з главою МЗС Чехії Яном Ліпавським, повідомляє Ceske Noviny.

Європа з США планують нові санкції проти Росії для посилення тиску на Путіна

— Ми ведемо діалог зі США про те, як ще сильніше натиснути на Путіна, — наголосив Вадефуль, підкресливши, що майбутнє України — в ЄС та НАТО.

Він також запевнив, що Європа не погодиться на агресію Росії.

Зараз дивляться

— Ми домовилися ніколи не миритися з російською агресією. Путін щоночі атакує українські міста дронами та ракетами. Це свідчить про те, що він не зацікавлений у мирі, — сказав міністр.

Вадефуль підкреслив, що російська війна спрямована не лише проти України, а й проти всього європейського мирного та безпекового порядку.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що мав хорошу розмову з Володимиром Зеленським, і наголосив, що Сполучені Штати продовжать допомагати Україні.

На запитання, чи погодяться США поставити Україні більше ракет Patriot, як просив Зеленський, Трамп відповів, що ракети Patriot потрібні українцям для оборони, адже країна зазнає досить сильних ударів.

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