Головні події ночі 8 липня: вибухи в Миколаєві та Херсоні, заява Пентагону про допомогу Україні
У ніч на 8 липня ворог запустив по Україні чотири ракети С-300/400 та 54 дрони різних типів – ППО вдалося збити 34 ворожі БпЛА. Протягом минулої доби на фронті зафіксовано 188 бойових зіткнень. Найважчими напрямками лишаються Покровський, Новопавлівський, Лиманський, Південно-Слобожанський. Втрати росіян за добу – 1070 осіб.
Детальніше про головні події ночі читайте в добірці від Фактів ICTV.
- У Києві застрелили чоловіка
- Вибух у передмісті Миколаєва
- Вибухи у Херсоні 8 липня
- Ворожі атаки на Дніпропетровщині
- Атака дрона на Краматорськ
У Києві застрелили чоловіка
Вранці 8 липня у Деснянському районі Києва невідомий застрелив чоловіка.
За інформацією від правоохоронців, до припаркованої на вулиці автівки, у салоні якої перебував чоловік, підійшов невідомий та вистрелив зі зброї. Одразу після пострілу він втік. Чоловік в авто загинув на місці.
Наразі на місці події працюють поліціянти, встановлюю особу злочинця.
Вибух у передмісті Миколаєва
Вночі ворог атакував дронами типу Shahed-131/136 Веснянську громаду на Миколаївщині. Внаслідок чого у селищі Надбузьке поранено чоловіка.
Після удару Шахедів загорілися два дачні будинки та суха трава. Рятувальники ДСНС ліквідували пожежі.
Крім того, 8 липня о 03:32 один ворожий FPV-дрон вдарив по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає.
Вибухи у Херсоні 8 липня
Вибухи у Херсоні пролунали на світанку. Спочатку росіяни скидами з дрона атакували двох чоловіків, обидва отримали поранення – один із них у лікарні.
Близько 5 ранку ворожий скид атакував жінку 1960 року народження. У неї множинні поранення, вона у важкому стані в лікарні.
Також внаслідок ворожих обстрілів Корабельного району Херсона пошкоджено контактну мережу. Рух 4 тролейбусу тимчасово зупинено.
Ворожі атаки на Дніпропетровщині
За словами очільника Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака, вночі продовжувалися атаки на Нікопольщину. Росіяни гатили артилерією та FPV-дронами.
Під ворожим ударом були Нікополь, Марганецька, Мирівська та Покровська громади. Поранення дістав 37-річний чоловік. Він у лікарні у стані середньої тяжкості.
Також ворожими обстрілами пошкоджене авто.
Атака дрона на Краматорськ
Вночі ворожий FPV-дрон атакував околиці Краматорська Донецької області.
Орієнтовно о 02:00 8 липня російський FPV-дрон вдарив по станції технічного обслуговування авто на околицях Краматорська. На щастя, минулося без постраждалих, повідомили у міськраді.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 231-шу добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.