Головні події ночі 8 липня: вибухи в Миколаєві та Херсоні, заява Пентагону про допомогу Україні

У ніч на 8 липня ворог запустив по Україні чотири ракети С-300/400 та 54 дрони різних типів – ППО вдалося збити 34 ворожі БпЛА. Протягом минулої доби на фронті зафіксовано 188 бойових зіткнень. Найважчими напрямками лишаються Покровський, Новопавлівський, Лиманський, Південно-Слобожанський. Втрати росіян за добу – 1070 осіб.

Детальніше про головні події ночі читайте в добірці від Фактів ICTV.

У Києві застрелили чоловіка

Вранці 8 липня у Деснянському районі Києва невідомий застрелив чоловіка.

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За інформацією від правоохоронців, до припаркованої на вулиці автівки, у салоні якої перебував чоловік, підійшов невідомий та вистрелив зі зброї. Одразу після пострілу він втік. Чоловік в авто загинув на місці.

Наразі на місці події працюють поліціянти, встановлюю особу злочинця.

Вибух у передмісті Миколаєва

Вночі ворог атакував дронами типу Shahed-131/136 Веснянську громаду на Миколаївщині. Внаслідок чого у селищі Надбузьке поранено чоловіка.

Після удару Шахедів загорілися два дачні будинки та суха трава. Рятувальники ДСНС ліквідували пожежі.

Крім того, 8 липня о 03:32 один ворожий FPV-дрон вдарив по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає.

Вибухи у Херсоні 8 липня

Вибухи у Херсоні пролунали на світанку. Спочатку росіяни скидами з дрона атакували двох чоловіків, обидва отримали поранення – один із них у лікарні.

Близько 5 ранку ворожий скид атакував жінку 1960 року народження. У неї множинні поранення, вона у важкому стані в лікарні.

Також внаслідок ворожих обстрілів Корабельного району Херсона пошкоджено контактну мережу. Рух 4 тролейбусу тимчасово зупинено.

Ворожі атаки на Дніпропетровщині

За словами очільника Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака, вночі продовжувалися атаки на Нікопольщину. Росіяни гатили артилерією та FPV-дронами.

Під ворожим ударом були Нікополь, Марганецька, Мирівська та Покровська громади. Поранення дістав 37-річний чоловік. Він у лікарні у стані середньої тяжкості.

Також ворожими обстрілами пошкоджене авто.

Атака дрона на Краматорськ

Вночі ворожий FPV-дрон атакував околиці Краматорська Донецької області.

Орієнтовно о 02:00 8 липня російський FPV-дрон вдарив по станції технічного обслуговування авто на околицях Краматорська. На щастя, минулося без постраждалих, повідомили у міськраді.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 231-шу добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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