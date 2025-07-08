Майже на 50%: РФ скоротила підтримку бізнесу через війну в Україні

У Росії у першому кварталі 2025 року державна підтримка малого і середнього бізнесу скоротилася майже наполовину – з 127,8 до 72,3 млрд рублів (або ж з приблизно $1,6 млрд до $900 млн).

РФ через війну скоротила підтримку бізнесу

У відсотковому еквіваленті скорочення підтримки бізнесу у РФ становить 43%, інформує Центр протидії дезінформації у Telegram, спираючись на надані російськими джерелами нові дані щодо фінансування програм урядової підтримки. І це навіть менше, ніж у 2022 році, коли РФ розпочала повномасштабну війну проти України.

З початку 2025 року влада РФ суттєво скоротила пільгові програми кредитування малого бізнесу. Насамперед, участь у програмі “1764”, яка до цього була однією з найпопулярніших — тепер можуть взяти лише 10% підприємств, що відправляють заявки.

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Більш ширшу фінансову підтримку отримують “обрані” напрямки – туризм, логістика, IT, наука та виробництво.

Поза межами – більшість малого підприємництва, особливо сфера послуг і локальні ініціативи.

У ЦПД наголошують, що підтримку урізають, тоді як податкове навантаження зростає, а кредити дорожчають і стають недоступними. Продовження війни залишається пріоритетом для РФ, навіть якщо ціною стане занепад підприємництва і крах середнього класу, додає відомство.

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