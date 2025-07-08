Наймолодший захисник Маріуполя Назар Гринцевич отримав Героя України посмертно
Президент України Володимир Зеленський присвоїв звання Героя України захиснику Маріуполя азовцю Назарію Гринцевичу під псевдо Грінка.
Про це йдеться в указі президента.
Назар Гринцевич – Герой України посмертно
Згідно з указом, молодшому лейтенанту Гринцевичу Назарію Андрійовичу посмертно присвоюється звання Герой України з удостоєнням ордена Золота Зірка.
Назарій “Грінка” отримав звання за особисту мужність і героїзм під час захисту України та за самовіддане служіння українському народу.
Що відомо про Назара Гринцевича
Назар Гринцевич був одним із наймолодших захисників у Маріуполі – впродовж трьох місяців він із побратимами тримав оборону на Азовсталі. Звідти потрапив у полон, де пробув понад 4 місяці.
21 вересня 2022 року Назара Гринцевича, а також ще 215 українських військовополонених визволили в рамках великого обміну.
Проте Грінка вирішив повернувся до війська і став командиром взводу оптичних спостерігачів у підрозділі Контакт 12.
Загинув Назарій Гринцевич 6 травня 2024 року на бойовому завданні у Серебрянському лісництві Луганської області. 10 березня хлопцеві виповнився лише 21 рік. Останньою волею Грінки був мурал на стіні його школи.
Народився Назар Гринцевич у 2003 році у Вінниці, навчався у 32 ліцеї. Він був футбольним фанатом. Одразу після повноліття доєднався до лав Азову і своє 19-річчя зустрів вже на Азовсталі.
Фото: Ірина Борзова