Правила перетину кордону у 2025 році: що змінилося

Із 24 лютого 2022 року в Україні діє воєнний стан, що суттєво вплинуло на правила перетину державного кордону. Було запроваджено численні обмеження, особливо щодо виїзду окремих категорій громадян.

У 2025-му продовжують діяти обмеження на виїзд для чоловіків віком 18-60 років і жінок, які є військовозобов’язаними.

Вони можуть виїхати за кордон лише у випадках, передбачених ст. 23 закону України Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, яка визначає категорії осіб, що отримують відстрочку від мобілізації.

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Факти ICTV дізнавалися, які правила перетину кордону діють у 2025 році.

Нові правила контролю на кордонах у 2025 році: системи EES та ETIAS

У 2025 році Європейський Союз запровадив дві нові системи прикордонного контролю:

EES (Entry/Exit System) – автоматизована система реєстрації перетину кордону Шенгенської зони. Для українців із біометричними паспортами зміни будуть мінімальними: сканування документів у спеціальних терміналах та періодична перевірка біометричних даних.

ETIAS (European Travel Information and Authorization System) – система попередньої авторизації для громадян країн із безвізовим режимом. Перед в’їздом до ЄС потрібно буде отримати електронний дозвіл через онлайн-платформу.

Оновлені правила перетину кордону для чоловіків до 25 років

31 грудня Кабінет міністрів України оновив правила перетину кордону для чоловіків віком 18-25 років під час воєнного стану.

Зміни стосуються чоловіків цієї вікової категорії, які служили за контрактом у ЗСУ або в розвідувальних підрозділах Міністерства оборони та не проходили повноцінну військову службу до укладення контракту, за винятком базової підготовки.

Ці особи можуть перетинати кордон за умови наявності:

довідки від військової частини або керівника територіального центру комплектування, що містить дані про укладений контракт;

військово-облікового документа, який підтверджує проходження служби.

Перетин кордону: документи

Для виїзду за кордон громадяни України повинні мати чинний закордонний паспорт. Використання ID-картки можливе лише за умови наявності відповідних міждержавних угод, зокрема з Туреччиною та Грузією. Перед подорожжю важливо перевірити термін дії паспорта, адже багато країн вимагають, щоб він залишався чинним щонайменше 3-6 місяців після в’їзду.

Залежно від мети поїздки може знадобитися віза. Українці можуть відвідувати 112 країн без візи, проте для роботи чи навчання оформлення відповідного дозволу є обов’язковим.

Правила перетину кордону в умовах воєнного стану для військовозобов’язаних

Чоловікам для безперешкодного перетину кордону необхідно надати документи, що підтверджують статус особи та її право на виїзд. Детальний перелік таких документів міститься в постанові Кабміну № 57 від 27.01.1995 року, яка була оновлена відповідно до умов воєнного стану.

Усім категоріям осіб необхідно мати військово-обліковий документ з актуальним штрихкодом, який перевіряють прикордонники, ТЦК та поліція.

Основний пакет документів передбачає:

Паспорт громадянина України (внутрішній або закордонний).

Військово-обліковий документ із зазначеним VIN-кодом.

Довідку про відстрочку (за наявності права на неї).

Додаткові документи залежно від категорії (наприклад, свідоцтво про народження дитини, документи про інвалідність тощо).

Деякі категорії громадян можуть заздалегідь забронювати час перетину кордону через систему єЧерга. Це стосується:

водіїв вантажного транспорту;

туристичних і дитячих груп;

осіб, які подорожують з гуманітарною метою.

Також водії, які здійснюють перевезення для потреб ЗСУ, медичних вантажів чи гуманітарної допомоги, повинні бути зареєстровані в системі Шлях, що допомагає зменшити корупційні ризики у сфері міжнародних перевезень.

Правила перетину кордону у 2025 році для дітей

Дітям до 18 років для перетину кордону необхідно мати:

Свідоцтво про народження (для осіб до 14 років) або паспорт громадянина України (з 14 років).

Документи, що підтверджують родинні зв’язки (наприклад, свідоцтво про шлюб у разі різних прізвищ у батьків та дитини).

Закордонний паспорт дитини або запис про неї у закордонному паспорті одного з батьків.

Якщо дитина подорожує без батьків, потрібен нотаріально завірений дозвіл на виїзд від одного з них.

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