Санкції за Охматдит і тіньовий флот: Україна підтримала пакети ЄС

Президент України Володимир Зеленський підписав три укази, якими Україна синхронізувала свої санкційні обмеження з 15-м, 16-м і 17-м пакетами санкцій Європейського Союзу. Відповідні документи були оприлюднені 8 липня 2025 року.

Укази опубліковані на сайті Офісу президента.

Україна підтримала 15–17 пакети санкцій ЄС: кого покарали

Згідно з рішенням Ради національної безпеки і оборони України, санкції торкаються десятків фізичних та юридичних осіб, залучених до підтримки агресії Росії проти України, зокрема — постачання озброєння, дезінформації та обходу санкцій.

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15-й пакет охоплює осіб з Росії, Білорусі, Китаю та низки третіх країн. До списку внесено російського льотчика Олександра Азаренкова, якого підозрюють у завданні удару по дитячій лікарні Охмадит у Києві. Також до санкцій потрапило ТОВ Гуміч, виробник бойових роботів, які використовуються на фронті.

16-й пакет стосується фізичних і юридичних осіб із Росії, Китаю, Туреччини та інших держав. Серед фігурантів — центр ВОЇН, що займається військово-патріотичним вихованням дітей на окупованих територіях, а також компанія Південний флот, що бере участь у тіньових схемах транспортування російської нафти.

17-й пакет санкцій включає заходи проти компаній і осіб, які допомагають Кремлю обходити експортні обмеження, зокрема в IT-сфері, судноплавстві, логістиці й дронобудуванні. Пакет також спрямований на боротьбу з імпортом критичних товарів подвійного призначення до РФ.

За словами представників Офісу президента, синхронізація санкційної політики з Євросоюзом — важливий крок у міжнародному тиску на агресора.

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