САП оскаржила запобіжний захід Чернишову та його залишення на посаді

Спеціалізована антикорупційна прокуратура оскаржуватиме запобіжний захід віцепрем’єр-міністру — міністру національної єдності Олексію Чернишову, який підозрюється у зловживанні службовим становищем та одержанні хабаря. САП також домагатиметься його відсторонення від посади.

Про це розповіла речниця САП Ольга Постолюк у коментарі Суспільному.

САП оскаржила запобіжний захід Чернишову

За її словами, прокурори 7 липня оскаржили в Апеляційній палаті Вищого антикорупційного суду рішення першої інстанції, яка залишила Олексія Чернишова на посаді міністра національної єдності.

Зараз дивляться

Крім того, ще минулого тижня САП оскаржила запобіжний захід – 120 млн грн застави, які вже внесені. Засідання щодо цієї апеляції призначили на 7 серпня.

Постолюк сказала, що САП домагатиметься, щоб Олексія Чернишова зобов’язали здати паспорти для виїзду з країни, обмежили в пересуванні Києвом і областю, а також надягли електронний браслет.

2 липня ВАКС відмовив у задоволенні клопотання САП щодо відсторонення Олексія Чернишова на два місяці від посади віцепрем’єр-міністра, міністра національної єдності.

13 червня Чернишову оголосили підозру у зловживанні службовим становищем та отриманні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі у справі про незаконне передання землі в Києві під житлову забудову.

27 червня ВАКС обрав запобіжний захід – заставу в 120 млн грн, яку було повністю внесено 2 липня.

Джерело : Суспільне

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.