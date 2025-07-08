Виробники Х-101, що вдарила по Охматдиту, досі не під санкціями – ГУР

Головне управління розвідки Міноборони України оприлюднило перелік підприємств, залучених до виробництва російської крилатої ракети Х-101.

За даними ГУР, десятки з них досі не перебувають під санкціями жодної з країн, що входять до санкційної коаліції.

Хто виробляє зброю для обстрілів України

На порталі War&Sanctions українська розвідка опублікувала інформацію про понад 70 підприємств, які беруть участь у створенні ракети та її частин – від турбореактивного двигуна і системи наведення до електроніки, підшипників і поковок.

Зараз дивляться

– Десятки з цих підприємств зберігають доступ до обладнання, компонентної бази та технологій, критично необхідних для виробництва ракет, – заявили в ГУР.

Ці дані поширені в перші роковини удару ракети Х-101 по дитячій лікарні Охматдит. Внаслідок атаки загинули двоє людей, ще понад 50 постраждали.

Управління розвідки також надало технічні характеристики та компоненти крилатої ракети. На порталі про це можна дізнатися в усіх подробицях.

Раніше на War&Sanctions уже публікували детальні матеріали про іранський БпЛА Shahed-136 серії MS, російський ударний дрон V2U зі штучним інтелектом і ракету С8000 Бандероль. ГУР продовжує фіксувати та розкривати інформацію про виробників зброї, яка використовується у війні проти України.

Фото: ГУР

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.