Єврокомісія вивчає три способи покриття дефіциту бюджету України-2026 – FT
Єврокомісія розглядає три способи покрити в 2026 році дефіцит бюджету України, який може сягнути $19 млрд.
Про це пише Financial Times.
Способи покриття дефіциту бюджету України-2026 від Єврокомісії
Неназваний європейський чиновник підкреслив, що багато стейкхолдерів розраховували на досягнення угоди про припинення вогню уже цього року, тож їм доводиться терміново переглядати свої витрати.
Перший спосіб – озвучений Україною Великій сімці. Він передбачає фінансову допомогу у вигляді позабюджетних грантів, що будуть зараховуватися до цілей оборонних витрат країн НАТО.
Таким чином вийде досягти подвійної мети – і виконати зобов’язання щодо збільшення оборонних витрат до 5% ВВП, і підтримати Україну.
Другий спосіб – прискорення виплат з теперішньої програми G7 ERA (Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine), що передбачає допомогу за рахунок заморожених російських активів.
Третій спосіб – реінвестування заморожених російських активів у більш ризиковані класи та під більші відсотки.
Видання уточнило, що фінансування національної безпеки та оборони лишатиметься основним пріоритетом держбюджету щонайменше три наступних роки.
Джерело: Financial Times