Єврокомісія вивчає три способи покриття дефіциту бюджету України-2026 – FT

Єврокомісія розглядає три способи покрити в 2026 році дефіцит бюджету України, який може сягнути $19 млрд.

Про це пише Financial Times.

Способи покриття дефіциту бюджету України-2026 від Єврокомісії

Неназваний європейський чиновник підкреслив, що багато стейкхолдерів розраховували на досягнення угоди про припинення вогню уже цього року, тож їм доводиться терміново переглядати свої витрати.

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Перший спосіб – озвучений Україною Великій сімці. Він передбачає фінансову допомогу у вигляді позабюджетних грантів, що будуть зараховуватися до цілей оборонних витрат країн НАТО.

Таким чином вийде досягти подвійної мети – і виконати зобов’язання щодо збільшення оборонних витрат до 5% ВВП, і підтримати Україну.

Другий спосіб – прискорення виплат з теперішньої програми G7 ERA (Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine), що передбачає допомогу за рахунок заморожених російських активів.

Третій спосіб – реінвестування заморожених російських активів у більш ризиковані класи та під більші відсотки.

Видання уточнило, що фінансування національної безпеки та оборони лишатиметься основним пріоритетом держбюджету щонайменше три наступних роки.

Джерело: Financial Times

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