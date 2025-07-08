Європарламент підтримав нову систему в’їзду до ЄС: що зміниться для українців

Поступове розгортання нової системи в’їзду-виїзду до ЄС, запровадження якої обговорювалось і готувалось вже тривалий час, підтримав Європарламент. Зміни торкнуться й українців.

Нова система в’їзду до ЄС: Європарламент дав зелене світло

8 липня 572 депутати Європарламенту проголосували “за” підтримку поступового впровадження Entry/Exit System (EES). Це нова цифрова прикордонна система для перетину зовнішніх кордонів Євросоюзу громадянами країн, які не входять до ЄС. Нову систему впроваджуватимуть протягом 180 днів, повідомили у пресслужбі Європарламенту.

Восени 2025 року має початися поступове застосування системи.

Зараз дивляться

Коли система запуститься, то у ній під час перетину кордону реєструватимуться основні дані про мандрівників-громадян третіх країн, які користуються короткостроковими візами або в’їжджають за безвізовим режимом. Там фіксуватиметься ім’я, тип документа, місце перетину кордону, біометричні дані.

Протягом 180 днів запланували поступове розгортання системи для того, щоб уникнути проблем під час нововведень. У стартовий період застосування є можливість призупиняти її, якщо будуть технічні несправності або надто великі черги. Країни-члени здатні самі вирішувати, чи розпочинати впровадження поступово, чи одразу реєструвати усі перетини кордону.

Виходячи з плану, що було погоджено, до 30-го дня розгортання системи у ній мають реєструвати 10% перетинів кордону, до 90-го дня – 35%, а до 170-го дня – усі.

Після Європарламенту нові правила ще має офіційно схвалити Рада ЄС, потім закон опублікують в Офіційному журналі ЄС, після чого на третій день він набуде чинності.

Нові правила в’їзду до ЄС: що зміниться для українців

Система EES автоматично фіксуватиме в’їзд та виїзд усіх іноземців до країн Шенгенської зони. Це стосується всіх негромадян ЄС, включно з українцями, незалежно від наявності візи чи безвізу, пише Урядовий портал.

Тепер замість штампів у паспорті буде сканування обличчя та відбитків пальців.

Зазначається, що під час першого в’їзду в іноземця візьмуть біометричні дані: відбитки пальців та фото обличчя.

Час проходження кордону може збільшитися – приблизно на 40 секунд, поки збиратимуть ваші дані.

Біометричні дані зберігатимуться 3 роки, повторно їх здавати не потрібно.

– Якщо відмовитесь від біометрії, вам відмовлять у в’їзді, – наголошують в Урядовому порталі.

Далі під час кожного перетину кордону потрібно буде сканувати паспорт в терміналі самообслуговування.

Навіщо ЄС запроваджує EES

Насамперед це робиться для спрощення перетину кордонів, а також посилення безпеки за допомогою біометричних документів. До того ж це буде механізмом запобігання використанню підроблених паспортів та протидією нелегальній міграції.

Нагадаємо, що нові правила перетину кордону ЄС мали запровадити ще у листопаді 2024 року, однак тоді на прохання низки держав-членів її впровадження відклали. Наступні декілька місяців відповідний документ щодо запуску системи допрацьовували.

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