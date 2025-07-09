Держава втратила 340 млн грн: колишньому посадовцю Міноборони оголосили підозру

Працівники Державного бюро розслідувань повідомили про підозру колишньому в.о. керівника одного з департаментів Міністерства оборони, відповідального за закупівлі та ресурсне забезпечення. За версією слідства, улітку 2023 року він допустив службову недбалість, що завдала державі збитків на понад 340 млн гривень.

Про це повідомили у ДБР.

Ексчиновника Міноборони підозрюють у недбалості: закупівлі з ПДВ завдали збитків

Йдеться про закупівлю паливно-мастильних матеріалів для потреб армії на суму 2 млрд грн. У 19 укладених договорах незаконно врахували ПДВ, що й спричинило перевитрати.

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Чиновнику інкримінують ч. 4 ст. 425 Кримінального кодексу України — недбале ставлення до військової служби. Санкція статті передбачає до восьми років ув’язнення.

Сторона обвинувачення вже готує клопотання до суду про запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту. Водночас підозрюваний вже відшкодував майже 330 млн грн завданих збитків.

Процесуальне керівництво здійснює Офіс Генерального прокурора.

Нагадаємо, командира однієї з військових частин Державної прикордонної служби визнано винним за закупівлю неякісних шоломів на 36 млн грн.

Слідство встановило, що під час укладання та виконання договору на постачання балістичних шоломів командир проявив службову недбалість, внаслідок чого військова частина отримала захисне спорядження неналежної якості.

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