Держдеп США підтвердив відновлення постачання зброї Україні

Сполучені Штати відновлюють постачання зброї Україні.

Про це на брифінгу повідомила речниця Державного департаменту США Теммі Брюс.

Постачання зброї Україні

Коли почали лунати заяви про припинення постачання зброї Україні Теммі Брюс зауважила, що не варто цю ситуацію вважати за нову політику чи позицію Америки.

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– Ми (Сполучені Штати) були й залишаємося найбільшими прихильниками України. Ми піклуємося про цих людей. Ми дбаємо про те, щоб переконатися, що вони мають те, що їм потрібно, – наголосила речниця Держдепу.

Президент Дональд Трамп неодноразово чітко висловлювався, що масові вбивства в Україні треба зупинити, потрібна двостороння угода про перемир’я, зауважила речниця Держдепу.

– Є відновлення постачання зброї Україні. Президент чітко висловився з цього приводу. Без детального опису того, що саме. Водночас президент Трамп дуже рішучий щодо здатності України захистити себе. Це його зобов’язання, – заявила Теммі Брюс.

Раніше у Державному департаменті США наголошували, що зупинення постачання зброї було частиною стандартної процедури перегляду всієї зброї та всієї допомоги, яку Америка надає країнам та регіонам світу – це не стосувалося лише України.

Теммі Брюс також нагадала слова президента Володимира Зеленського, який назвав свою телефонну розмову з президентом Дональдом Трампом найкращою.

Своєю чергою президент Трамп також назвав дуже хорошою розмову з українським президентом.

Раніше представник Республіканської партії, американський сенатор-республіканець Ліндсі Грем заявив, що Трамп має надати більше інструментів для припинення російсько-української війни.

Повідомлялося, що Німеччина веде переговори із США щодо постачання Україні як мінімум двох систем протиповітряної оборони Patriot.

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