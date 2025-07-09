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Євгенія Мороз, редакторка стрічки новин
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Китай нарощує флот і ядерний арсенал – Рютте закликав НАТО готуватись до загроз

Марк Рютте
Фото: Depositphotos

Китай швидко зміцнює свою військову міць і вже випередив країни НАТО за кількістю бойових кораблів. До 2030 року Пекін може отримати ще 100 таких суден, а також має вже близько 1000 ядерних боєзарядів.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте під час спільної пресконференції з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом.

– Це все – не для парадів у Пекіні, – зауважив Рютте.

Він зазначив, що головна мета Китаю – встановлення контролю над Тайванем.

Зараз дивляться

Рютте заявив, що Китай і Росія можуть координувати атаки

За словами очільника Альянсу, у разі спроби нападу на Тайвань китайський лідер Сі Цзіньпін може спершу попросити Володимира Путіна атакувати країни НАТО в Європі, щоб відволікти увагу.

– Це свідчить про те, що Трансатлантичний і Індо-Тихоокеанський регіони все більше взаємопов’язані, – наголосив Рютте.

Він також звернув увагу на посилення загроз з боку союзників Росії – Ірану, який постачає дрони, та Північної Кореї, яка передає зброю.

Генсек НАТО закликав країни-члени збільшити оборонні витрати й заявив, що зараз критичний момент.

Нагадаємо, Китай може втягнути Росію у війну проти країн НАТО, щоб відволікти Альянс від подій в Азійсько-Тихоокеанському регіоні.

Рютте заявив, що у разі, якщо Пекін ухвалить рішення атакувати Тайвань, він із великою ймовірністю залучить Росію для відкриття нового фронту в Європі.

Генсек вважає, що Пекін може скористатися Росією як важелем відволікання США в Європі для реалізації власних агресивних планів щодо Тайваню.

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Марк Рютте

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