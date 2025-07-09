На Херсонщині дрон РФ атакував однорічного хлопчика та літню жінку: дитина загинула

У селі Правдине, що на Херсонщині, російські окупанти атакували з дрона однорічного хлопчика та 64-річну жінку, які перебували на подвір’ї будинку.

Від отриманих поранень дитина загинула на місці, місцева жителька дістала контузію, вибухову та закриту черепно-мозкову травми.

РФ завдала удару по жителях Херсонщини

Про це у Telegram повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін. Він наголосив, що російські терористи обірвали ще одне дитяче життя.

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– У селі Правдине Білозерської громади росіяни атакували з дрона однорічного хлопчика та літню жінку, які перебували на подвір’ї будинку. На жаль, від отриманих поранень дитина загинула на місці, – написав Прокудін, висловивши співчуття рідним і близьким невинно вбитого малюка.

Внаслідок атаки дроном 64-річна жінка дістала контузію, вибухову та закриту черепно-мозкову травми. Медики надали постраждалій допомогу, від госпіталізації вона відмовилася.

Нагадаємо, що 8 липня Росія атакувала безпілотниками Херсон. Унаслідок скиду вибухівки двоє чоловіків дістали мінно-вибухові травми та осколкові поранення, ще одна жінка опинилася в лікарні у важкому стані.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 232-гу добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Фото: Олександр Прокудін

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