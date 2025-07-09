На рахунку Сил безпілотних систем кожна третя ціль, уражена у червні – Сирський

Кожна третя ворожа ціль у червні з усіх уражених українськими військовими – на рахунку Сил безпілотних систем.

Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський за підсумками наради з питань розвитку безпілотних систем.

Сирський – про успіхи СБС у червні

За його словами, загалом за червень угруповання СБС уразило понад 19,6 тис. цілей і знищило ще 5 024.

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– Зокрема, знешкоджено 88 російських танків, 129 ББМ, 427 артилерійських систем, 31 РСЗВ, – уточнив Сирський.

Також на їхньому рахунку понад 4,5 тис. виведених з ладу російських окупантів, з яких 2 548 – ліквідовані.

– Серед найбільш дієвих підрозділів – Птахи Мадяра, Фенікс, Ахіллес, Nemesis, Степові хижаки, Рарог, – сказав головком.

Він зауважив, що зараз дуже важливий момент у війні, коли вистояти на полі бою зможемо за умови вмілого використання дронів, збільшення їхньої кількості та якості.

До речі, сьогодні бійці 3 ОШБр похвалилися тим, що атакували позиції окупантів у Харківський області, зачистили їх і взяли у полон лише за допомогою дронів та наземних роботизованих комплексів. Це перший випадок в історії, коли противник здається у полон дронам і роботам.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 232-гу добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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