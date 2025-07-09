Вперше в історії окупанти здалися в полон роботам: 3 ОШБр показала відео

Бійці 3 ОШБр атакували позиції окупантів у Харківський області, зачистили їх і взяли у полон лише за допомогою дронів та наземних роботизованих комплексів.

У 3 окремій штурмовій бригаді показали, як вперше в історії противник капітулює роботам.

Роботи ЗСУ змусили окупантів капітулювати і здатися в полон

– Без піхоти і без втрат. Третя штурмова здійснила безпрецедентну операцію – бійці атакували ворожі позиції на Харківщині, зачистили їх і взяли окупантів у полон виключно за допомогою дронів та наземних роботизованих комплексів, – йдеться у повідомленні.

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Військові розповіли, що атакували росіян FPV-дронами та НРК-камікадзе, і коли до зруйнованого бліндажа вже наближався наступний робот, вони капітулювали, щоб уникнути підриву.

Вцілілих окупантів за допомогою дронів провели до позицій українських захисників і взяли в полон.

– Це робота підрозділу НРК NC13 з роти БПС DEUS EX MACHINA 2 штурмового батальйону. І це – перший у сучасній війні підтверджений успішний штурм виключно безпілотних платформ! – додали у 3 ОШБр.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 232-гу добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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