Втрати ворога на 9 липня: знищено 1050 окупантів та майже сім десятків артсистем

Минулої доби Сили оборони України ліквідували на фронті щонайменше 1050 російських окупантів.

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

Крім того, ЗСУ знищили 68 одиниць артилерійських систем, п’ять танків та дві бойові броньовані машини.

Зараз дивляться

Втратили окупанти й одну систему протиповітряної оборони.

Втрати ворога на 9 липня 2025

особового складу – близько 1 029 660 (+1050) осіб,

танків – 11 000 (+5),

бойових броньованих машин – 22 969 (+2),

артилерійських систем – 30 102 (+68),

РСЗВ – 1434,

засобів ППО – 1193 (+1),

літаків – 421,

гелікоптерів – 340,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 44457 (+227),

крилатих ракет – 3439,

кораблів / катерів – 28,

підводних човнів – 1,

автомобільної техніки та автоцистерн – 54 575 (+119),

спеціальної техніки – 3929 (+2).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 232-гу добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело : Генштаб ЗСУ

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