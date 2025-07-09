Марта Бондаренко, редакторка стрічки
2 хв.
Втрати ворога на 9 липня: знищено 1050 окупантів та майже сім десятків артсистем
Минулої доби Сили оборони України ліквідували на фронті щонайменше 1050 російських окупантів.
Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.
Крім того, ЗСУ знищили 68 одиниць артилерійських систем, п’ять танків та дві бойові броньовані машини.
Зараз дивляться
Втратили окупанти й одну систему протиповітряної оборони.
Втрати ворога на 9 липня 2025
- особового складу – близько 1 029 660 (+1050) осіб,
- танків – 11 000 (+5),
- бойових броньованих машин – 22 969 (+2),
- артилерійських систем – 30 102 (+68),
- РСЗВ – 1434,
- засобів ППО – 1193 (+1),
- літаків – 421,
- гелікоптерів – 340,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 44457 (+227),
- крилатих ракет – 3439,
- кораблів / катерів – 28,
- підводних човнів – 1,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 54 575 (+119),
- спеціальної техніки – 3929 (+2).
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 232-гу добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
Читайте такожВибухи в Києві: летять ворожі дрони, працює ППО
Джерело: Генштаб ЗСУ
Пов'язані теми:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.