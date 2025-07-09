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Марта Бондаренко, редакторка стрічки
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Втрати ворога на 9 липня: знищено 1050 окупантів та майже сім десятків артсистем

російська техніка
Фото: Depositphotos

Минулої доби Сили оборони України ліквідували на фронті щонайменше 1050 російських окупантів.

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

Крім того, ЗСУ знищили 68 одиниць артилерійських систем, п’ять танків та дві бойові броньовані машини.

Зараз дивляться

Втратили окупанти й одну систему протиповітряної оборони.

Втрати ворога на 9 липня 2025

  • особового складу – близько 1 029 660 (+1050) осіб,
  • танків – 11 000 (+5),
  • бойових броньованих машин – 22 969 (+2),
  • артилерійських систем – 30 102 (+68),
  • РСЗВ – 1434,
  • засобів ППО – 1193 (+1),
  • літаків – 421,
  • гелікоптерів – 340,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 44457 (+227),
  • крилатих ракет – 3439,
  • кораблів / катерів – 28,
  • підводних човнів – 1,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 54 575 (+119),
  • спеціальної техніки – 3929 (+2).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 232-гу добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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Джерело: Генштаб ЗСУ

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