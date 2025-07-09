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Валентина Чорна, редакторка розділу Стиль життя
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Вибухи в Житомирській області: пошкоджено виробничі приміщення, спалахнули дві пожежі

вибухи в Житомирській області
Фото: ДСНС

Вночі 9 липня під час масованої російської атаки на Україну лунали вибухи в Житомирській області.

Голова Житомирської обласної військової адміністрації Віталій Бунечко повідомив про наслідки ворожого обстрілу.

Вибухи у Житомирській області 9 липня: наслідки

На Житомирщині вночі 9 липня зазнали пошкоджень виробничі приміщення столярного цеху та господарські будівлі. Також пошкоджені скління вікон двох багатоповерхових житлових будинків.

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Одна із пожеж, що виникли через ворожі удари, ліквідована підрозділами ДСНС. Друга станом на ранок 9 липня локалізована, триває її ліквідація.

За попередніми даними, внаслідок атаки ніхто не постраждав.

Нагадаємо, що вночі 9 липня росіяни атакували Україну 728 дронами та 13 ракетами. Основним напрямком удару стало місто Луцьк Волинської області.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 232-гу добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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ППО

Фото: Віталій Бунечко

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