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Анастасія Гевко, редакторка стрічки
4 хв.

Франція знову вироблятиме крилаті ракети SCALP після 15 років паузи

Крилаті ракети SCALP знову вироблятимуть у Франції

Вперше за 15 років Франція зі своїми союзниками відновлює виробництво крилатих ракет SCALP (аналог Storm Shadow), які допомагали Україні захищатися з початком повномасштабного вторгнення РФ.

Про це міністр оборони Франції Себастьян Лекорню написав у себе в Х.

Що відомо про відновлення виробництва ракет SCALP

Лекорню повідомив, що відновлення відбудеться уже цього, 2025, року. Він підкреслив, що поставлені в Україну франко-британські ракети продемонстрували свою ефективність у сучасних бойових діях високої інтенсивності. 

Зараз дивляться

– Спільне підприємство Франції, Британії, Італії та Німеччини, на якому вироблятимуть ракети, є символом провідної оборонної промисловості Європи, – написав міністр.

Характеристики крилатої ракети SCALP 

У цієї ракети є експортний варіант з меншою дальністю та вагою бойової частини. Однак класичні далекобійні SCALP мають такі характеристики:

  • довжина ракети – 5,1 м,
  • діаметр її корпусу – 630 мм,
  • маса ракети – 1300 кг,
  • операційна дальність – 560 км,
  • двигун Microturbo TRI-60-30,
  • корисне навантаження 400 кг,
  • летять на низьких висотах 30-40 м над поверхнею.

Це авіаційні ракети класу повітря-земля, які використовують для знищення важливих стаціонарних цілей, добре захищених за допомогою ППО. 

Крилаті ракети SCALP знову вироблятимуть у Франції Фото 1

Можуть працювати у будь-який час доби, за будь-якої погоди і при радіоелектронній протидії.

Як Україна використовувала далекобійні SCALP 

У 2023 році командувач Повітряних Сил ЗСУ, генерал-лейтенант Микола Олещук натякнув, що українські військові могли атакувати крилатими ракетами Storm Shadow/SCALP-EG по морській і портовій інфраструктурі суднобудівного заводу Залив в окупованій Керчі, де стояв один з кораблів Чорноморського флоту РФ – носій крилатих ракет Калібр.

Нагадаємо, про те, що Франція передала Україні далекобійні SCALP, стало відомо у 2023 році. У липні повідомлялось про передачу 50 таких ракет Силам оборони.

А вже у січні 2024 року президент Франції Еммануель Макрон анонсував поставку ще 40 одиниць таких ракет.

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Storm Shadow (SCALP-EG)

Джерело: Себастьян Лекорню

Фото: Себастьян Лекорню

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