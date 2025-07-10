Франція знову вироблятиме крилаті ракети SCALP після 15 років паузи
Вперше за 15 років Франція зі своїми союзниками відновлює виробництво крилатих ракет SCALP (аналог Storm Shadow), які допомагали Україні захищатися з початком повномасштабного вторгнення РФ.
Про це міністр оборони Франції Себастьян Лекорню написав у себе в Х.
Що відомо про відновлення виробництва ракет SCALP
Лекорню повідомив, що відновлення відбудеться уже цього, 2025, року. Він підкреслив, що поставлені в Україну франко-британські ракети продемонстрували свою ефективність у сучасних бойових діях високої інтенсивності.
– Спільне підприємство Франції, Британії, Італії та Німеччини, на якому вироблятимуть ракети, є символом провідної оборонної промисловості Європи, – написав міністр.
Характеристики крилатої ракети SCALP
У цієї ракети є експортний варіант з меншою дальністю та вагою бойової частини. Однак класичні далекобійні SCALP мають такі характеристики:
- довжина ракети – 5,1 м,
- діаметр її корпусу – 630 мм,
- маса ракети – 1300 кг,
- операційна дальність – 560 км,
- двигун Microturbo TRI-60-30,
- корисне навантаження 400 кг,
- летять на низьких висотах 30-40 м над поверхнею.
Це авіаційні ракети класу повітря-земля, які використовують для знищення важливих стаціонарних цілей, добре захищених за допомогою ППО.
Можуть працювати у будь-який час доби, за будь-якої погоди і при радіоелектронній протидії.
Як Україна використовувала далекобійні SCALP
У 2023 році командувач Повітряних Сил ЗСУ, генерал-лейтенант Микола Олещук натякнув, що українські військові могли атакувати крилатими ракетами Storm Shadow/SCALP-EG по морській і портовій інфраструктурі суднобудівного заводу Залив в окупованій Керчі, де стояв один з кораблів Чорноморського флоту РФ – носій крилатих ракет Калібр.
Нагадаємо, про те, що Франція передала Україні далекобійні SCALP, стало відомо у 2023 році. У липні повідомлялось про передачу 50 таких ракет Силам оборони.
А вже у січні 2024 року президент Франції Еммануель Макрон анонсував поставку ще 40 одиниць таких ракет.
Джерело: Себастьян Лекорню
Фото: Себастьян Лекорню