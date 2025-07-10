Карта бойових дій на 10 липня 2025 – ситуація на фронті

Минулої доби на фронті зафіксовано 150 бойових зіткнень.

Російські загарбники завдали п’яти ракетних ударів п’ятнадцятьма ракетами та 48 авіаційних ударів, застосувавши 65 керованих авіаційних бомб та 1161 дрони-камікадзе.

Про це станом на 22:00 9 липня повідомили у Генштабі ЗСУ.

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