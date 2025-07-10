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Вікторія Тарасова, редакторка стрічки новин
2 хв.

Карта бойових дій на 10 липня 2025 – ситуація на фронті

Генштаб
Фото: Генштаб ЗСУ

Минулої доби на фронті зафіксовано 150 бойових зіткнень.

Російські загарбники завдали п’яти ракетних ударів п’ятнадцятьма ракетами та 48 авіаційних ударів, застосувавши 65 керованих авіаційних бомб та 1161 дрони-камікадзе.

Про це станом на 22:00 9 липня повідомили у Генштабі ЗСУ.

Зараз дивляться

Карта бойових дій в Україні на 10 липня 2025

ISW
ISW

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 233-гу добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах

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