Вікторія Тарасова, редакторка стрічки новин
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Карта бойових дій на 10 липня 2025 – ситуація на фронті
Минулої доби на фронті зафіксовано 150 бойових зіткнень.
Російські загарбники завдали п’яти ракетних ударів п’ятнадцятьма ракетами та 48 авіаційних ударів, застосувавши 65 керованих авіаційних бомб та 1161 дрони-камікадзе.
Про це станом на 22:00 9 липня повідомили у Генштабі ЗСУ.
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Карта бойових дій в Україні на 10 липня 2025
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 233-гу добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах
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