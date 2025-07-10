Новини ночі 10 липня: вибухи в Києві, диверсія в Криму та поставки зброї від США

10 липня Україна знову зазнала масованої атаки з боку РФ. У Києві внаслідок нічного удару дронами загинули дві особи, щонайменше 14 поранено. Постраждали шість районів столиці.

Вибухи також лунали в Чернівцях – ППО знищила понад 30 Шахедів.

Тим часом у Криму рух опору АТЕШ повідомив про успішну диверсію на залізниці біля Керченського мосту, що ускладнило логістику окупантів.

Зараз дивляться

Запорізька область також перебувала під обстрілом За добу зафіксовано понад 400 обстрілів, є поранені та значні руйнування.

У Римі тим часом готуються до зустрічі Коаліції охочих для обговорення питань безпеки та тиску на РФ.

Читайте про головні новини ночі 10 липня – у добірці Фактів ICTV.

Вибухи у Києві 10 липня

Вибухи в Києві сьогодні пролунали близько 1:20 ночі.

Столицю атакували Шахеди, які прямували з півночі та сходу Київської області. Пізніше повідомили про загрозу балістики. Наслідки атаки фіксують у 6 районах столиці.

– Горять житлові будинки, авто, складські приміщення, офісні і нежитлові споруди. Кияни, прошу всіх залишатися в укриттях до відбою тривоги. Відновити майно можна, а людське життя — ні. Тому прошу, подбайте про власну безпеку, – закликали в МВА.

Як на ранок повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко, внаслідок нічної атаки Києва загинули двоє людей. щонайменше 13 зазнали поранення.

Вибухи у Чернівцях 10 липня

Водночас вибухи сьогодні вночі лунали і в Чернівцях.

Як повідомили у місцевих пабліках у місті працювала протиповітряна оборона.

За попередніми даними було збито 27 Шахедів над Буковиною та шість над Чернівцями.

АТЕШ завдав удару по логістиці окупантів у Криму

Рух опору АТЕШ повідомив про успішну диверсійну операцію в тимчасово окупованому Криму.

За даними учасників руху, агент здійснив підрив релейної шафи поблизу населеного пункту Уварове в Ленінському районі.

Зазначається, що пошкодження сталося на стратегічно важливій ділянці залізниці, яка проходить через Керченський міст.

Саме цим маршрутом російські окупаційні війська регулярно перевозять техніку, пальне та особовий склад.

В АТЕШ наголосили, що ця атака ускладнила постачання військових вантажів і заявили про наміри продовжувати подібні дії на півострові.

Обстріл Запорізької області

У результаті ворожої атаки на Василівський район Запорізької області поранення отримали двоє мирних жителів, повідомив очільник ОВА Іван Федоров.

Протягом минулої доби російські війська здійснили 420 обстрілів, охопивши 12 населених пунктів регіону.

Зокрема, завдано 8 авіаударів по Степногірську, Камʼянському, Гуляйполю та Щербаках.

Також окупанти застосували 288 безпілотників різної модифікації (переважно FPV) проти Кам’янського, Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки, Чарівного, Преображенки та Успенівки.

За попередніми даними, пошкоджено щонайменше 37 об’єктів – зруйновано квартири, приватні будинки, гаражі, автомобілі та сільськогосподарську техніку.

У Римі відбудеться зустріч Коаліції охочих

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга в ефірі телемарафону Єдині новини повідомив, що під час Конференції з відновлення України, що відбудеться в Римі 10–11 липня, заплановано провести зустріч Коаліції охочих.

Як зазначив Сибіга, учасники коаліції зберуться в межах заходу, щоб обговорити питання безпеки та шляхи посилення тиску на Російську Федерацію.

США відновили постачання зброї Україні

Адміністрація президента США Дональда Трампа поновила постачання окремих видів озброєння до України, повідомляє агентство Associated Press.

Згідно з інформацією двох американських посадовців, які надали коментарі на умовах анонімності, Україна знову почала отримувати 155-мм артилерійські боєприпаси та високоточні реактивні снаряди GMLRS.

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