Офіс 5 каналу зазнав пошкоджень під час масованого обстрілу Києва

У Києві внаслідок російського масованого удару в ніч на 10 липня пошкоджено офіс 5 каналу.

Про це йдеться у повідомленні телеканалу на його сайті.

Пошкоджено офіс 5 каналу: що відомо

Зазначається, що російський удар завдав серйозної шкоди технічному обладнанню телеканалу: знищено частину знімальної техніки та пошкоджено студію.

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Все це унеможливлює роботу медіа.

— Через наслідки атаки 5 канал не може оперативно відновити мовлення — ані в телевізійному етері, ані в YouTube, – зазначили представники каналу.

Відомо, що працівники телеканалу не постраждали під час атаки.

На місці російського удару тривають відновлювальні роботи.

Призупинення мовлення 5 каналу стало ще одним наслідком масованої російської атаки на Київ 10 липня, яка тривала майже 10 годин.

Нагадаємо, що унаслідок обстрілу Києва загинуло двоє людей та постраждали ще 16.

Російська армія атакувала одразу декілька районів столиці, що завдало значної шкоди цивільній інфраструктурі.

Фото: 5 канал

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