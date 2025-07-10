Укр Рус
Укр Рус
Популярні
У кожного дипломата є ротаційний цикл: Сибіга підтвердив заміну посла України у США
Трамп прокоментував припинення постачання зброї Україні: Байден виснажив країну
У Києві попрощались із пілотом F-16 Максимом Устименком
Клубний чемпіонат світу-2025 з футболу: розклад матчів і результати
Терміново
Вибухи в Луцьку: у місті – пожежа на території підприємства та гаражного кооперативу
Вікторія Тарасова, редакторка стрічки новин
2 хв.

Офіс 5 каналу зазнав пошкоджень під час масованого обстрілу Києва

5 канал

У Києві внаслідок російського масованого удару в ніч на 10 липня пошкоджено офіс 5 каналу.

Про це йдеться у повідомленні телеканалу на його сайті.

Пошкоджено офіс 5 каналу: що відомо

Зазначається, що російський удар завдав серйозної шкоди технічному обладнанню телеканалу: знищено частину знімальної техніки та пошкоджено студію.

Зараз дивляться

Все це унеможливлює роботу медіа.

— Через наслідки атаки 5 канал не може оперативно відновити мовлення — ані в телевізійному етері, ані в YouTube, – зазначили представники каналу.

Відомо, що працівники телеканалу не постраждали під час атаки.

На місці російського удару тривають відновлювальні роботи.

Призупинення мовлення 5 каналу стало ще одним наслідком масованої російської атаки на Київ 10 липня, яка тривала майже 10 годин.

5 канал
Фото: 5 канал
5 канал
Фото: 5 канал
5 канал
Фото: 5 канал
5 канал
Фото: 5 канал
5 канал
Фото: 5 канал
Фото: 5 канал
Фото: 5 канал
5 канал
5 канал
5 канал
5 канал
5 канал
Фото: 5 канал

Нагадаємо, що унаслідок обстрілу Києва загинуло двоє людей та постраждали ще 16.

Російська армія атакувала одразу декілька районів столиці, що завдало значної шкоди цивільній інфраструктурі.

Читайте також
Ракети і майже 400 дронів, головна ціль – Київ: Зеленський про масштаби атаки РФ
Володимир Зеленський

Фото: 5 канал

Пов'язані теми:

атака дронамиКиїв
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

Завантаження

Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь