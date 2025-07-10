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Вікторія Тарасова, редакторка стрічки новин
2 хв.

Під час обстрілу Києва загинула 22-річна поліцейська Марія Дзюмага

загиблі-Києв

Під час масованого російського обстрілу Києва 10 липня трагічно загинула 22-річна поліцейська Марія Дзюмага.

Про це повідомила поліція Києва.

Що відомо про загиблу поліцейську Марію Дзюмагу

Марія Дзюмага приєдналася до лав поліції у Києві у 2023 році.

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Вона працювала в управлінні поліції в метрополітені Головного управління Національної поліції у місті Києві.

Колеги характеризують Марію як добру, життєрадісну, щиру, відповідальну та віддану улюбленій професії поліцейську. Саме такою її запам’ятають колеги та всі, хто її знав.

— Розділяємо біль тяжкої втрати з сім’єю, рідними й друзями Марії. Схиляємо голови у скорботі. Вона назавжди залишиться в наших серцях, – зазначили у поліції Києва.

Марія Дзюмага віддавала свої сили служінню громаді та забезпеченню безпеки киян у столичному метрополітені.

Але злочинний ракетний удар, здійснений військами РФ по мирному населенню, обірвав життя молодої жінки.

Марія стала однією з двох жертв масованої нічної атаки російських військ на столицю України 10 липня.

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Фото: Поліція Києва

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