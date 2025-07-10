Послуга зберігання речей на Новій Пошті: що це таке і як нею скористатися

Нова пошта запустила зручну послугу, яка дозволяє залишити свої речі у відділенні, поштоматі або пункті видачі. Це може бути валіза, рюкзак, коробка з речами. Усе збережуть у надійному місці. Також можна передати їх друзям чи рідним без зайвих зустрічей і пересилань.

Тепер оператор надає послугу зберігання речей на Новій пошті – Пункт передачі. Про деталі читайте в нашому матеріалі.

Послуга зберігання речей на Новій пошті: що відомо

Переваги зберігання речей на Новій пошті:

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Пункти зберігання розташовані майже в кожному районі, тож їх легко знайти.

Якщо людина їде у відрядження, подорожує чи просто хоче звільнити руки, речі можна залишити в надійному місці на кілька годин або навіть днів.

Вартість розраховується окремо для кожного місця.

Що можна залишити:

документи

посилки

великогабаритні вантажі

палети на піддонах

автомобільні шини та диски

Нова пошта – зберігання речей: тарифи

Тарифи на зберігання речей на Новій пошті залежать від маси вантажу та категорії. Якщо це невеликий вантаж вагою до 2 кг або документи, то вартість зберігання протягом семи днів у відділенні становитиме 25 гривень. Якщо ж такий вантаж зберігається у поштоматі, то за сім днів доведеться заплатити 15 гривень.

Якщо ж ідеться про середній вантаж вагою до 10 кг, то на відділенні за 7 днів зберігання вам доведеться заплатити 35 гривень. За велику посилку, тобто вантаж вагою до 30 кг, за 7 днів ви заплатите 50 гривень. Якщо ж це дуже великий вантаж вагою до 100 кг, то доведеться заплатити 60 гривень за тиждень зберігання на відділенні.

Щодо палет, вартість їхнього зберігання становить 300 гривень за три дні. До того ж з восьмого дня зберігання доведеться сплачувати додаткові кошти, розмір яких залежить від ваги вантажу.

Без додаткової оплати речі можна залишити до 7 днів, для палет – до 3 днів. Після цього нараховується плата за кожен наступний день.

Параметри речей:

Документи – до 35×25×2 см, вага до 1 кг

Посилки – до 120×70×70 см, вага до 30 кг

Вантажі – до 3 м у довжину, до 170 см у ширину та висоту, вага до 1000 кг

Палети – основа до 2 м², висота до 1,7 м, в окремих випадках до 2,2 м

Шини та диски – легкові до 45 кг об’ємної ваги, вантажні до 105 кг

Враховується або фактична вага, або об’ємна, обирається більше значення.

Зберігання речей на Новій пошті: як скористатися послугою

Необхідно створити експрес-накладну в мобільному застосунку Нової пошти, вказавши однакове місце для відправки та отримання. Система автоматично активує функцію зберігання.

Інструкція:

Додаються дані про відправлення, за потреби замовляється паковання.

Речі пакуються у коробку або залишаються у валізі чи рюкзаку без змін.

У відділенні або пункті приймання оператору повідомляється про бажання скористатися послугою зберігання або речі завантажуються в поштомат.

Речі можна забрати у зручний час згідно з графіком роботи пункту.

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Джерело: Нова пошта

Фото: Нова пошта

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