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Марина Терюханова, редакторка стрічки
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Послуга зберігання речей на Новій Пошті: що це таке і як нею скористатися

послуга зберігання речей на Новій Пошті,

Нова пошта запустила зручну послугу, яка дозволяє залишити свої речі у відділенні, поштоматі або пункті видачі. Це може бути валіза, рюкзак, коробка з речами. Усе збережуть у надійному місці. Також можна передати їх друзям чи рідним без зайвих зустрічей і пересилань.  

Тепер оператор надає послугу зберігання речей на Новій пошті – Пункт передачі. Про деталі читайте в нашому матеріалі.

Послуга зберігання речей на Новій пошті: що відомо 

Переваги зберігання речей на Новій пошті: 

Зараз дивляться
  • Пункти зберігання розташовані майже в кожному районі, тож їх легко знайти. 
  • Якщо людина їде у відрядження, подорожує чи просто хоче звільнити руки, речі можна залишити в надійному місці на кілька годин або навіть днів. 
  • Вартість розраховується окремо для кожного місця. 

Що можна залишити: 

  • документи 
  • посилки 
  • великогабаритні вантажі 
  • палети на піддонах 
  • автомобільні шини та диски 

Нова пошта – зберігання речей: тарифи 

Тарифи на зберігання речей на Новій пошті залежать від маси вантажу та категорії. Якщо це невеликий вантаж вагою до 2 кг або документи, то вартість зберігання протягом семи днів у відділенні становитиме 25 гривень. Якщо ж такий вантаж зберігається у поштоматі, то за сім днів доведеться заплатити 15 гривень. 

Якщо ж ідеться про середній вантаж вагою до 10 кг, то на відділенні за 7 днів зберігання вам доведеться заплатити 35 гривень. За велику посилку, тобто вантаж вагою до 30 кг, за 7 днів ви заплатите 50 гривень. Якщо ж це дуже великий вантаж вагою до 100 кг, то доведеться заплатити 60 гривень за тиждень зберігання на відділенні. 

Щодо палет, вартість їхнього зберігання становить 300 гривень за три дні. До того ж з восьмого дня зберігання доведеться сплачувати додаткові кошти, розмір яких залежить від ваги вантажу. 

Без додаткової оплати речі можна залишити до 7 днів, для палет – до 3 днів. Після цього нараховується плата за кожен наступний день. 

Параметри речей: 

  • Документи – до 35×25×2 см, вага до 1 кг 
  • Посилки – до 120×70×70 см, вага до 30 кг 
  • Вантажі – до 3 м у довжину, до 170 см у ширину та висоту, вага до 1000 кг 
  • Палети – основа до 2 м², висота до 1,7 м, в окремих випадках до 2,2 м 
  • Шини та диски – легкові до 45 кг об’ємної ваги, вантажні до 105 кг 

Враховується або фактична вага, або об’ємна, обирається більше значення. 

Зберігання речей на Новій пошті: як скористатися послугою 

Необхідно створити експрес-накладну в мобільному застосунку Нової пошти, вказавши однакове місце для відправки та отримання. Система автоматично активує функцію зберігання.  

Інструкція: 

  • Додаються дані про відправлення, за потреби замовляється паковання. 
  • Речі пакуються у коробку або залишаються у валізі чи рюкзаку без змін. 
  • У відділенні або пункті приймання оператору повідомляється про бажання скористатися послугою зберігання або речі завантажуються в поштомат. 
  • Речі можна забрати у зручний час згідно з графіком роботи пункту. 

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Джерело: Нова пошта

Фото: Нова пошта

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