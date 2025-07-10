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Розвиток військового і технологічного секторів може привести Україну до економічного чуда – Мерц

Фрідріх Мерц
Фото: Getty Images

Україні разом з європейськими партнерами потрібно розбудовувати військовий та технологічний сектори, що може привести Україну до успішної європейської інтеграції.

Мерц про важливість розбудови України

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц на пленарній сесії Конференції з відновлення України у Римі зауважив, що саме розвиток військового та технологічного секторів здатен привести Україну до економічного чуда і до її успішної європейської інтеграції.

– Нам необхідно вибудовувати також суспільну роботу з розвитку військового і технологічного секторів. Це можливість привести Україну до економічного чуда і до її успішної європейської інтеграції, – сказав він.

Він наголосив, що Німеччина стійко підтримує Україну на її шляху до членства в Євросоюзі. Як зауважив Мерц, цей шлях – це нові закони і боротьба з корупцією. У цьому контексті він попросив Україну продовжувати посилювати боротьбу з корупцією.

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До речі, на конференції у Римі президентка Єврокомісії оголосила про створення спецфонду відновлення України.

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