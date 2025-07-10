Токсичний фейк: РФ звинуватила Україну в розповсюдженні радіоактивних речовин у Сирії

Російські спецслужби вчергове здійснили інформаційну атаку проти українців. Вони намагаються звинуватити Україну в розповсюдженні у Сирії посилених радіоактивних речовин.

Про це повідомляє СБУ.

Токсичний фейк – що вигадали росіяни

Зазначається, що у сирійській Цирії поширюють інформацію про продаж нібито військового майна, яке купили у Міністерства оборони України.

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– Вигадане росіянами “військове майно” – дешево зібраний контейнер, у якому містяться капсули з маркуванням PU.94244U (плутоній) та U.92 (уран). Вміст капсул – невідомий, – сказано у повідомленні.

У відомстві додають, що контейнер і його вміст, як це часто буває з російською пропагандою, виготовлені абияк – використані непрочитний кириличний текст, синя ізострічка для прикріплення логотипа Повітряних сил, а також допущені грубі помилки у маркуванні.

Крім того, одну з капсул промаркували надписом PU 94244U. В СБУ підкреслили, що це рідкісний ізотоп плутонію, якого кілька грамів на всю земну кору.

Також в контейнер з незрозумілих причин поклали наручний механічний годинник.

– Росіяни також намагаються продати військовий прилад хімічної розвідки (ВПХР) радянського зразка, але “викуплений у представників Міністерства оборони України, які займалися на території Сирії радіаційним, хімічним та біологічним захистом”, – розповіли у відомстві.

За даними СБУ, торгову пропозицію промаркували написом арабською “13.03.2025, четвер”.

– Це спроба Кремля завдати Україні репутаційного удару перед новою владою Сирійської Арабської Республіки, міжнародними партнерами України, а також МАГАТЕ.

Держава-агресор продовжує маніпулювати темою глобальної ядерної безпеки, на що вільний світ має реагувати жорстко, – резюмував представник ГУР МО України Андрій Юсов.

Служба нагадала, що подібну дезінформацію росіяни поширювали у 2023 році. Тоді в приватному блозі користувача smoug1985 опублікували допис про “перехоплений український контейнер із плутонієм”.

Росіяни повідомляли, що нібито завадили американським спецслужбам звинуватити РФ у використанні хімзброї в Сирії.

На думку СБУ, росіяни підготували підтвердження для цієї провокації ще у 2023 році, повторно використавши старий реквізит.

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