Укр Рус
Укр Рус
Популярні
У кожного дипломата є ротаційний цикл: Сибіга підтвердив заміну посла України у США
Трамп прокоментував припинення постачання зброї Україні: Байден виснажив країну
У Києві попрощались із пілотом F-16 Максимом Устименком
Клубний чемпіонат світу-2025 з футболу: розклад матчів і результати
Терміново
Вибухи в Луцьку: у місті – пожежа на території підприємства та гаражного кооперативу
Валентина Чорна, редакторка розділу Стиль життя
2 хв.

У роботі Резерв+ стався збій: що відомо про технічну проблему

Резерв+
Фото: Міноборони

Вранці 14 липня в мобільному застосунку Резерв+ стався технічний збій. Користувачі скаржаться на проблеми зі входом до системи.

Збій у застосунку Резерв+ – що відомо

У мережі повідомляють, що під час входу у застосунок Резерв+ з’являється вікно: У нас технічна проблема.

Причини збою наразі невідомі. Міноборони України офіційно поки що не коментувало ситуацію.

Зараз дивляться

Резерв+

Масштабний збій у роботі Резерв+ стався також 26 червня. Тоді Міноборони радило громадянам у разі потреби скористатися PDF-версією військово-облікового документа.

Зазначимо, що мобільний застосунок Резерв+ було розроблено для військовозобов’язаних, призовників та резервістів. Там можна перевірити свої облікові дані, подати заяву на зміну місця реєстрації, оновити особисту інформацію.

Нещодавно Міноборони спростувало фейк про те, що Резерв+ нібито збирає цифрові дані українців, включно з геолокацією.

За даними відомства, така дезінформація має на меті підірвати довіру до цифрових сервісів держави, посіяти сумніви щодо їх роботи та створити перешкоди для мобілізації.

Читайте також
Чому в Резерв+ не відображається відстрочка і що з цим робити
в Резерв+ не відображається відстрочка,

Пов'язані теми:

Міноборони
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

Завантаження

Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь