У роботі Резерв+ стався збій: що відомо про технічну проблему

Вранці 14 липня в мобільному застосунку Резерв+ стався технічний збій. Користувачі скаржаться на проблеми зі входом до системи.

Збій у застосунку Резерв+ – що відомо

У мережі повідомляють, що під час входу у застосунок Резерв+ з’являється вікно: У нас технічна проблема.

Причини збою наразі невідомі. Міноборони України офіційно поки що не коментувало ситуацію.

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Масштабний збій у роботі Резерв+ стався також 26 червня. Тоді Міноборони радило громадянам у разі потреби скористатися PDF-версією військово-облікового документа.

Зазначимо, що мобільний застосунок Резерв+ було розроблено для військовозобов’язаних, призовників та резервістів. Там можна перевірити свої облікові дані, подати заяву на зміну місця реєстрації, оновити особисту інформацію.

Нещодавно Міноборони спростувало фейк про те, що Резерв+ нібито збирає цифрові дані українців, включно з геолокацією.

За даними відомства, така дезінформація має на меті підірвати довіру до цифрових сервісів держави, посіяти сумніви щодо їх роботи та створити перешкоди для мобілізації.

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